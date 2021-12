Výběr z médií: dotace na stavbu rychlotratí, kampaň hasičů na podporu očkování i banky a uhlíková stopa

V českém tisku se v pondělí dočtete, že česká železnice dostane dotace z evropských fondů na výstavbu rychlotratí. Podle Mf Dnes totiž Evropská komise při nedávné revizi dopravních plánů zařadila většinu v Česku plánovaných rychlotratí do sítě hlavních páteřních tras. Vedení hasičů spustilo podle Lidových novin veřejnou kampaň na podporu očkování proti covidu-19. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká železnice dostane dotace z evropských fondů na výstavbu rychlotratí. Podle Mf Dnes totiž Evropská komise při nedávné revizi dopravních plánů zařadila většinu v Česku plánovaných rychlotratí do sítě hlavních páteřních tras (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Lidové noviny

Vedení hasičů spustilo veřejnou kampaň na podporu očkování proti covidu-19. Všímají si toho Lidové noviny. Půlminutová videa s příběhy lidí s těžkým průběhem nemoci mají k vakcinaci přesvědčit zatím nerozhodnuté zaměstnance sboru. Těch je asi pětina. Od března má v Česku začít platit povinné očkování proti koronaviru pro vybrané skupiny obyvatel, mezi které patří i hasiči.

Hospodářské noviny

Banky chtějí svým klientům nabídnout sledování jejich uhlíkové stopy podle transakcí na účtu. Píšou o tom Hospodářské noviny. Lidé by ale museli o tuto službu projevit zájem a souhlasit se zpracováním dat. Banky neplánují na základě sledování uhlíkové stopy klienty trestat například zvýšením poplatku za úvěry a služby. Čím dál víc evropských bank ale končí s financováním firem, které působí v uhelné energetice. A pojišťovny je nechtějí pojišťovat.

Regionální Deník

Na internetu se šíří falešné dokumenty, které údajně pochází od společnosti Pfizer. Upozorňuje na to regionální Deník. Píše se v nich o nepříznivých účincích vakcíny, kterou firma vyrábí. Informace o případech úmrtí ve spojitosti s vakcínami se objevují i na dezinformačních zpravodajských webech. Bezpečnost vakcíny však dokládá nejen sama společnost, ale potvrzují ji i americké zdravotnické úřady a klinické výzkumy.

Mf Dnes

Česká železnice dostane dotace z evropských fondů na výstavbu rychlotratí. Podle Mf Dnes totiž Evropská komise při nedávné revizi dopravních plánů zařadila většinu v Česku plánovaných rychlotratí do sítě hlavních páteřních tras. Podporou železnic chce Brusel snížit emise z dopravy.

Právo

O Vánocích by měli být lidé v oslavách zdrženliví a omezit je na co nejmenší míru. Podle deníku Právo si totiž lidé často spojují Vánoce s obžerstvím. Neměli by ale zapomínat na své zdraví. Z přejídání totiž může vzniknout řada zdravotních problémů.