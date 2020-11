Výběr z médií: Rychlovlak Praha-Wroclav a Adam Vojtěch v čele velké zdravotnické společnosti

Ve čtvrtečních tišťených médiích v Česku se dočtete, že v roce 2025 by se mohlo začít s výstavbou části trati rychlovlaku Praha-Wroclav. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Bývalý ministr zdravotnictví z hnutí ANO Adam Vojtěch usedne ve vedení největší zdravodnické společnosti v Ústeckém kraji, zjistil Ústecký deník. A letos Češi plánují zimní dovolenou v tuzemsku. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:27 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobný rychlovlak by brzy mohl jezdit z Prahy do Polska. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Mf Dnes

Rychlovlaky z Prahy do Wroclavi by mohly Čechům zjednodušit cestování mezi Prahou a Pardubicemi nebo cesty do Krkonoš. Můžete se o tom dočíst v dnešní Mladé frontě. Plánování rychlotrati je ve fázi studie proveditelnosti. Stavba části trasy by mohla začít v roce 2025, u druhého úseku se počítá se začátkem prací okolo roku 2040.

Regionální Deník

Bývalý ministr zdravotnictví z hnutí ANO Adam Vojtěch bude po skončení v ministerské funkci ve vedení největší zdravodnické společnosti v Ústeckém kraji. Zjistil to regionální Ústecký deník. Společnost Krajská zdravotní jmenovala Vojtěcha do představenstva společnosti. Nová rada kraje vyměnila dozorčí radu a představenstvo společnosti jen několik hodin po svém zvolení. Hejtman Jan Schiller z hnutí ANO řekl, že Adama Vojtěcha - kterého osobně zná z Parlamentu - do představenstva navrhl, protože je zkušený a věří v jeho odbornost.

Hospodářské noviny

Pro zajištění dobrého vzdělání pro děti ve vyloučených lokalitách je potřeba změnit způsob přerozdělování financí ve školství. Píšou to dnešní Hospodářské noviny. Systém financování totiž nezohledňuje rozdíly mezi regiony. Nová studie Aspen Institutu to doporučuje změnit. Autoři studie argumentují například tím, že výuka dětí ze znevýhodněného prostředí je náročnější. Pokud by například obce s vysokým podílem dětí ze sociálně slabších rodin mohly dotovat platy zdejších učitelů, mohlo by to do škol ve vyloučených lokalitách přilákat kvalitní pedagogy. Finance by mohly taky zaplatit například doučování. Takové změny by mohly nerovnosti mezi žáky zmírnit.

Lidové noviny

Letošní zimní dovolenou Češi plánují trávit v tuzemsku. Při jednodenních výletech do lyžařských středisek může být ale problémem třeba parkování. Informují o tom dnešní Lidové noviny. Průzkum Equa bank ukázal, že 90 procent těch, kteří plánují zimní dovolenou, jí chtějí trávit v Česku. Vzhledem k zavřeným ubytovacím zařízením se tak momentálně nabízí například možnost jednodenního lyžování. Podle ředitele Asociace horských středisek České republiky Libora Knota jsou ale kapacity parkovišť a skibusů připravené jen na standardní provoz.

Právo

O důvodu k radosti v ostravské zoo v podobě chovného páru vzácných lemurů píše dnešní deník Právo. Jde o ohrožený druh lemurů šedohlavých. V Evropě jsou kromě Ostravy jen v zoo v Anglii a ve Francii. Podle zástupců ostravské zoo žije v lidské péči jen okolo 20 jedinců. Proto chtějí chovatelé pomoct posílit populaci vzácného druhu. Lemuři šedohlaví připutovali do Ostravy z anglické zoo Linton už vroce 2018. Šlo ale o dva samce. Teď k nim přibyla tříletá samice a stejně starý samec.

Ekonom

Česko demograficky stárne a hrozí tak zahlcení důchodového systému. Přitom velká část seniorů by mohla při lepším nastavení systému i v důchodovém věku pracovat. To je téma pro týdeník Ekonom. Růst počtu populace nad 65 let je podle Eurostatu v Česku spolu s Finskem za posledních let nejrychlejší v celé Evropské unii. Na jednoho důchodce teď v tuzemsku připadají tři zaměstnanci v produktivním věku.