Výběr z médií: rychlovlaky do deseti let, sponzoři stran i závěrečné zkoušky v autoškolách

V českém tisku se ve středu dočtete, že rychlovlaky bude mít v blízkosti polovina Čechů, vyjet mají do deseti let. Správa železnic poprvé ukázala, jak bude vypadat jejich provoz, píší Hospodářské noviny. Ekonomický deník E15 vypracoval s ohledem na podzimní volby do sněmovny přehled největších sponzorů politických stran. Patří mezi ně Ivo Valenta, Andrej Babiš nebo Jaromír Jágr. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:13 14. dubna 2021

Jeden kilogram paprik teď stojí 130 až 140 korun a někde i dvě stovky. Všímá si toho regionální Deník. Podle jím oslovených zelinářů by ale cena měla v létě klesnout, protože paprik bude na trhu víc. Prodejci zákazníky uklidňují, že jejich nedostatek nehrozí a sezónní výkyvy v cenách jsou prý v posledních letech běžné. Loni takto kolísala třeba cena květáku a předloni brambor.

Češi utrácejí méně než v minulých letech. Píše o tom Mf Dnes. Přestali kupovat hlavně nábytek a elektroniku, a podle deníku tak klesá zájem o spotřebitelské úvěry. Meziročně se snížil o 20 až 30 procent. Poskytovatelé nebankovních půjček ale věří, že se situace po otevření ekonomiky znovu přiblíží k normálu.

Ekonomický deník E15 vypracoval s ohledem na podzimní volby do sněmovny přehled největších sponzorů politických stran. Za nejštědřejšího individuálního dárce označil bývalého senátora a majitele skupiny Synot Iva Valentu. Od roku 2015 stranám poslal víc než 69 milionů korun. Štědrými sponzory jsou taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nebo třeba hokejista Jaromír Jágr.

Rychlovlaky bude mít v blízkosti polovina Čechů. Vyjet mají do deseti let. To je titulek středečních Hospodářských novin. Správa železnic teď poprvé ukázala, jak bude vypadat provoz těchto rychlých souprav. Počítá s expresními spoji, které budou konkurovat letadlům, ale i s regionálními linkami do menších měst. Polovina obyvatel má mít zastávku rychlovlaku do 20 minut jízdy autem.

Lidové noviny ve středu upozorňují na to, že výrobci nábytku často zapomínají na ergonomii, tedy na to, aby se nám na židli u stolu dobře pracovalo a nebolela nás záda. Potřebu vhodného pracovního prostředí zdůraznila epidemie koronaviru a s ním spojená práce z domova a distanční výuka.

Na závěrečné zkoušky teď čeká až 35 tisíc uchazečů o řidičských průkaz. Uvádí to deník Právo s tím, že je to dvakrát víc, než je běžné. Autoškoly své žáky nesměly kvůli koronaviru zkoušet celkem šest týdnů. Každý žadatel o řidičský průkaz by přitom měl zkoušku skládat do patnácti dnů od doby, kdy mu skončila výuka.