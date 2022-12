Výběr z médií: ceny za lístky v rychlovlacích, talentované děti a dodavatel vězeňských náramků

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, kolik by byli Češi ochotni zaplatit za lístky do rychlovlaků. To je téma Mf Dnes. České školy podle Hospodářských novin nedokážou poznat talentované děti. A stát hledá nového dodavatele náramků pro lidi v domácím vězení, píše deník Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

