Výběr z médií: zdražení rýže, uposlechnutí výzvy policistů i vyšší odškodné za pracovní úraz

V českém tisku se v úterý dočtete, že rýže v Česku pravděpodobně zdraží. Podle nich za to může hlavně vojenský převrat v Barmě, kde se stávkuje a kolabuje veškerá přeprava, píšou Hospodářské noviny. Devět z deseti lidí si podle Práva nasadí roušku, když je k tomu policisté vyzvou. Většinu případů tak policisté vyřeší domluvou. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 23. března 2021

Mf Dnes

Odškodnění za vážný nebo smrtelný pracovní úraz je od letošního roku vyšší, připomíná Mf Dnes. Upravuje to novela zákoníku práce. Pozůstalí tak mají nově nárok na částku až kolem sedmi set tisíc korun, tedy skoro třikrát víc než v minulosti. Podle novely můžou dostat kompenzace nově taky vzdálení příbuzní. Předchozí úprava zákoníku připouštěla kompenzaci ve výši 240 tisíc korun v případě nemajetkové újmy pro partnera, manžela, nezaopatřené dítě nebo rodiče. Teď novela počítá i třeba s celoživotními přáteli a zároveň navyšuje odškodnění.

Hospodářské noviny

Rýže v Česku pravděpodobně zdraží, píšou Hospodářské noviny. Podle nich za to může hlavně vojenský převrat v Barmě, kde se stávkuje a kolabuje veškerá přeprava. Právě rýže dovážená z Barmy si podle deníku v posledních letech získala v Česku silné postavení. Cenu může zároveň ovlivnit taky případné rozhodnutí Evropské komise o zrušení bezcelních dovozů.

E15

Letecký gigant Airbus investoval do českého start-upu Skychatters, píše deník E15. Aplikace Skychatters propojí cestující ještě před letem. Budou tak moct sdílet cestovní doporučení nebo tipy na ubytování. Inzerenti jim zase můžou nabídnout cestovní pojištění, taxíky a další služby. Airbus Ventures investoval do Skychatters know-how výměnou za podíl ve firmě. Zkušební test aplikace bude v Česku. Nasazená bude na dvou mezinárodních letech z ostravského letiště už 1. dubna.

Deník N

Firma Chironax, před kterou varovaly tajné služby, nemá o zakázky nouzi, to je téma Deníku N. Společnost dodává zboží hlavně do zdravotnictví. Od začátku pandemie vyřídila přes 170 objednávek za víc než 50 milionů korun. A to i přes to, že má podle Bezpečnostní informační služby vazby na stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka, který je obviněný z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami ve zdravotnictví. Firma se ale proti krokům resortu ohradila a trvá na tom, že zakázky dostala standardně díky výhodným cenám.

Právo

Devět z deseti lidí si nasadí roušku, když je k tomu policisté vyzvou. Deníku Právo to řekl mluvčí policejního prezidia David Schön. Většinu případů tak policisté vyřeší domluvou, ostatním musí dát pokuty.