Výběr z médií: doporučení zdravotnické organizace, nákup samohybných děl i návrat lišek do lesů

Mf Dnes

V českých lesích houbaři zase najdou lišky, které z nich na dlouhá léta vymizely. Letos ale hojně rostou hlavně na jihu a západě Čech. Všímá si toho Mf Dnes. Celkově ale horký srpen houbaření příliš nepřál. Úlovky se zatím chlubí hlavně houbaři ze Šumavy, Brd a jižních Čech.

Nedošlo k trestnému činu, uzavřela policie prověření zakázky na radary. Náměstek Říha je zpět na obraně Číst článek

Euro

Armáda je o něco blíž nákupu 52 nových samohybných děl Caesar za téměř šest miliard korun. Píše to týdeník Euro. Ministerstvo financí projekt zaregistrovalo a rezort obrany tak může začít o dodání houfnic oficiálně vyjednávat s francouzským výrobcem Nexter Systems. Zakázka by mohla být podle ministerstva podepsaná do konce letošního roku.

Právo

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby děti starší 12 let nosily roušky za stejných podmínek jako dospělí. Na nový manuál upozorňuje sobotní Právo. Nezávazná pravidla taky říkají, že děti do pěti let by kvůli bezpečnosti roušky neměly nosit vůbec a ti mezi 6 a 11 roky podle aktuální epidemické situace. Čeští lékaři, které Právo oslovilo, s doporučeními souhlasí. Jestli se jimi bude řídit i české ministerstvo zdravotnictví, zatím není jasné.