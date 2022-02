Výběr z médií: sanitka fiktivně vozila pacienty, změna zákona namířená proti kartelům i mizí autovraky

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že soukromá sanitka roky fiktivně vozila pacienty a účtovala za to peníze od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Zjistily to Hospodářské noviny. Antimonopolní úřad chce podle deníku E15 změnu zákona, která mu otevře policejní spisy. Spisy a taky odposlechy mu mají pomoct proti kartelům. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 17. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soukromá sanitka roky fiktivně vozila pacienty a účtovala za to peníze od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Zjistily to Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ekonom

Česko stárne, promění to ekonomiku ale třeba i zdravotnictví. To je hlavní téma týdeníku Ekonom. Na konci století budou senioři starší 65 let tvořit skoro třetinu populace. Dožíváme se totiž vyššího věku a taky si pořizujeme míň dětí. Třeba v Japonsku je lidí nad 65 let už teď 29 procent.

Hospodářské noviny

Soukromá sanitka roky fiktivně vozila pacienty a účtovala za to peníze od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Zjistily to Hospodářské noviny. Celkem pojišťovna za uplynulých 13 let vyplatila neoprávněně 23 milionů.

E15

Antimonopolní úřad chce změnu zákona, která mu otevře policejní spisy, píše na titulní straně čtvrteční E15. Spisy a taky odposlechy mu mají pomoct proti kartelům. Úředníkům totiž vadí, že má policie důkazy o kartelech, které nemůžou využít. Změnit by to mohla novela zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tu úřad napsal a předložil do meziresortního připomínkového řízení.

Mf Dnes

Autovraky postupně mizí z ulic českých měst. Už stovky z nich navíc obce vydražily. To je téma pro čtvrteční Mf Dnes. Problémy pomohly vyřešit dvě novely silničního zákona z roku 2020 a 2021. Díky nim stačí, aby vůz nikdo nepoužíval a měl aspoň půl roku propadlou technickou kontrolu, pak je město může zlikvidovat.

Regionální Deník

Češi zanedbávají pojištění svých nemovitostí. Pojistné smlouvy neaktualizují a pak se často diví, že vyplacená pojistka nestačí na škodu na majetku. Tak by se dal shrnout text čtvrtečního vydání regionálního Deníku.

Lidové noviny

Proměně mezd v různých oborech za dobu pandemie se věnují čtvrteční Lidové noviny. V některých stouply i víc než o třetinu. Přispěla k tomu především nízká nezaměstnanost, vysvětluje deník. Na konci ledna připadalo v Česku na jedno volné pracovní místo 0,75 uchazeče. Podle průzkumu portálu Platy.cz platy loni v porovnání s údaji za rok 2019 nejvíc narostly ve zdravotnictví - o 14 procent. Projevily se mimořádné odměny za nadstandardní výkony v době pandemie. Růst mezd ale znehodnocuje inflace.