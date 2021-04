Výběr z médií: Schillerová o obnovení EET, nejvýdělečnější kov i mizející králík divoký

V pátečních novinách se dočtete, že ministryně financí za ANO Alena Schillerová by chtěla obnovit pozastavenou elektronickou evidenci tržeb, pokud by i po volbách zůstala v čele resortu. EET je kvůli pandemii pozastavená až do roku 2022, píše deník Právo. Cín je podle deníku E15 nejdražší za posledních deset let a podle makléřů jeho cena dál poroste. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 23. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí za ANO Alena Schillerová by chtěla obnovit pozastavenou elektronickou evidenci tržeb, pokud by i po volbách zůstala v čele resortu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Cín je nejdražší za posledních deset let a podle makléřů jeho cena dál poroste. Deník E15 vysvětluje, že cenu kovu ovlivňuje vyšší poptávka kvůli pandemii koronaviru, ale i spekulanti z investičních fondů. Za poslední rok dokázal cín investorům vydělat téměř dvojnásobek a stal se tak nejvýdělečnějším kovem na světových trzích. Cín se aktuálně obchoduje za necelých 27 tisíc amerických dolarů za tunu, tedy zhruba 580 tisíc korun.

Hospodářské noviny

Elektřina v Česku zdražuje a na burze se teď prodává za nejvyšší cenu od roku 2008. Hospodářské noviny píšou, že hlavním důvodem růstu cen jsou rekordně drahé emisní povolenky, které si musí kupovat velké podniky a elektrárny za vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Domácnosti a další drobní odběratelé se ale zatím zdražování dodávek bát nemusí.

Právo

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová by chtěla obnovit pozastavenou elektronickou evidenci tržeb, pokud by i po volbách zůstala v čele resortu. V rozhovoru pro deník Právo Schillerová připomněla, že EET je kvůli pandemii pozastavená až do roku 2022. Třetina lidí podle ministryně i tak tržby dál eviduje, protože jim systém vyhovuje. Schillerová uvedla, že vláda teď podnikání zachraňuje, následně ho prý ale bude potřeba narovnávat. Do budoucna se podle ní nabízí taky zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol, tabák nebo hazard.

Regionální Deník

Studenti učňovských oborů přišli kvůli pandemii koronaviru o možnost praxe ve firmách. Regionální Deník píše, že rok zavřené školy učňům snižují šanci sehnat si místo. Úřady práce po celém Česku se proto ještě víc chtějí zaměřit na mladé lidi. Pro absolventy je teď situace složitější i proto, že o pozice bojují se zkušenějšími lidmi, kteří kvůli pandemii přišli o práci.

Mf Dnes

Z české přírody se v posledních letech vytrácí králík divoký, tématu se věnuje Mf Dnes. Králíci jsou jen v několika městských populacích a jejich návrat do přírody není jednoduchý. V zajetí odchovaná zvířata totiž po vysazení do zemědělské krajiny často uloví lišky nebo kuny.