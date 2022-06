Výběr z médií: navýšení schodku rozpočtu, dovoz léků z lékáren a změny u přijímaček na střední školy

V českém tisku se ve středu dočtete, že bude nutné zvýšit schodek státního rozpočtu o dalších osm miliard. Píše o tom deník E15. Lékárny by ve vybraných případech mohly znovu začít s dovozem léků, informuje Mf Dnes. A podle Lidových noviny mají jednotné přijímací zkoušky na střední školy v současné podobě skončit. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze, finance, bankovky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Kvůli jednorázovému pětitisícovému příspěvku na děti bude nutné zvýšit schodek státního rozpočtu o dalších osm miliard. Upozorňuje na to ekonomický deník E15 s odkazem na ministerstvo financí. Důvodem je chybějící finanční rezerva, kterou už musela vláda dřív využít pro jiné účely. Resort financí má navíc připomínky k vyplácení příspěvku.

Mf Dnes

Lékárny by mohly znovu začít s dovozem léků lidem, kteří si pro ně nemůžou dojít osobně, všímá si Mf Dnes. Podobnou službu nabízeli lékárníci ve spolupráci se skauty už během pandemie koronaviru. O obnovení rozvozu léků uvažuje také ministerstvo zdravotnictví. Možnost dovážky by se týkala jen konkrétních situací a léky by předávali výhradně farmaceuti.

Gazdík odvolal ředitelku Cermatu. Nelíbilo se mu fungování organizace a neefektivní hospodaření Číst článek

Lidové noviny

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy mají v současné podobě skončit, píšou na titulní straně Lidové noviny. Ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN místo nich plánuje testování v takzvaných uzlových bodech, tedy v páté a deváté třídě. K podpoře návrhu bude podle něj nutné najít širokou shodu. Některá školská sdružení jsou ale proti.

Hospodářské noviny

Kam a za kolik letos na dovolenou? To ve své analýze představují středeční Hospodářské noviny. Z ní vyplývá, že nejlevnější dovolenou letos nabízí Moldavsko. Naopak nejvíc lidi zaplatí na Novém Zélandu. Analýza ale přibližuje také bezpečnost v jednotlivých zemích nebo podmínky pro vstup v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními.

Právo

Česko od začátku ruské invaze na Ukrajinu odmítlo udělit dočasnou ochranu 1400 lidí. Píše o tom Právo s odkazem na policejního prezidenta Martina Vondráška. Nejčastěji dočasné vízum nedostali lidé s dvojím občanstvím nebo ti, kteří o dočasnou ochranu požádali v jiné zemi Evropské unie.