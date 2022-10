Výběr z médií: Tržby second handů, nové mobilizační plány armády a zdražování lyžařských areálů

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že prodejci zboží v second handech zaznamenávají nárůst tržeb, píše týdeník Ekonom. Česká armáda podle Lidových novin reviduje své mobilizační plány. A lyžařské areály budou výrazně zdražovat skipasy, uvádí deník Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se nejspíš schyluje k největší stávce v soukromé firmě Nexen (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Ekonom

Nakupování zboží takzvaně z druhé ruky je mezi Čechy stále populárnější. Tématu se věnuje týdeník Ekonom. Někteří prodejci použitého zboží evidují nárůst tržeb i o desítky procent. A to i přesto, že taky v second handech, bazarech nebo antikvariátech lidé šetří a nakupují spíš levnější zboží.

Lidové noviny

Česká armáda začala kvůli válce na Ukrajině měnit své mobilizační plány. Její zástupci řeší například to, kolik lidí by bylo možné v případě krize povolat do služby třeba s ohledem na dostatek výzbroje, výstroje a taky ubytování. Tématu se věnují Lidové noviny.

České nájmy se za rok zvedly o více než čtvrtinu. Příčinou je zájem, na jeden byt průměrně čeká 30 lidí Číst článek

Hospodářské noviny

V Česku se nejspíš schyluje k největší stávce v soukromé firmě. S zjištěním přichází Hospodářské noviny. Pracovníci jihokorejské společnosti Nexen na výrobu pneumatik nejsou spokojeni s výší mezd a ve stávkové pohotovosti jsou od letošního ledna. Firma na Lounsku zaměstnává zhruba tisíc lidí.

Mf Dnes

Dovoz ojetých aut do Česka bude omezenější. Píše to Mladá fronta Dnes. Do země se nebudou smět dostat auta ze zemí mimo Evropskou unii, která nebudou splňovat příslušnou emisní normu takzvané Euro 3. Změnu teď připravuje ministerstvo dopravy.

E15

Ke zkrachovalé české pobočce banky Sberbank se v posledních týdnech přihlásily desítky ruských věřitelů. Dočtete se o tom ve čtvrteční E15. Insolvenční správkyni banky věřitelé s ruskými pasy doručili nároky za víc než 660 milionů korun. Podle deníku jsou mezi nimi i bohatí ruští podnikatelé.

Právo

Zimní dovolená na horách se letos prodraží. Podle průzkumu deníku Právo se provozovatelé lyžařských areálů chystají zdražit o deset až dvacet procent. Například ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších prodávali na jaře sezonní skipas pro dospělého za zhruba 12 tisíc korun, v prosinci by pak už měl stát necelých 16 tisíc.