Výběr z médií: povinné ručení za Segway, mistr světa ve vězení a miliardový byznys ze sledování videoher

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že majitelé elektrických koloběžek a vozítek Segway mají platit povinné ručení, píše Mf Dnes. Za tunelování kampeličky jde podle Hospodářských novin mistr světa v kickboxu Jiří Bursa do vězení. O miliardovém byznysu ze sledování videoher na internetu informuje týdeník Ekonom. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:59 24. června 2021

Mf Dnes

Majitelé elektrických koloběžek a vozítek Segway budou už brzy platit povinné ručení - jako řidiči a motocyklisté. Vrací se k tomu Mf Dnes. Na nových pravidlech se tento týden dohodl Evropský parlament a unijní státy.

Brno zakáže parkování sdílených elektrických koloběžek mimo vyhrazená místa Číst článek

Deník N

Covid nejvíce zhoršil duševní zdraví chudých, říká v rozhovoru pro Deník N nový šéf Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler. Výzkum ústavu podle něj jasně ukázal, že se do duševního zdraví výrazně promítla ekonomická kondice rodin nebo jednotlivců.

Hospodářské noviny

Za tunelování kampeličky jde mistr světa v kickboxu Jiří Bursa do vězení. Na případ upozorňují Hospodářské noviny. Soud pravomocně poslal Bursu do vězení na pět let za podíl na vykradení Metropolitního spořitelního družstva. Dřív největší kampeličku v zemi připravil o 59 milionů korun.

Deník

Centrální evidence psů by se měla spustit od ledna, připomíná regionální Deník. Počítá s tím připravovaná novela veterinárního zákona. Do nového centrálního systému psy zaregistrují jejich veterináři.

Ekonom

O miliardovém byznysu ze sledování videoher na internetu se dočtete v týdeníku Ekonom. Popularita takzvaných streamerů, kteří živě přenášejí hraní počítačových her přes platformu Twitch, stoupá. A s ní i jejich příjmy.