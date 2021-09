Výběr z médií: senioři odmítající očkování, navýšení platů učitelům i rekonstrukce Václavského náměstí

V českém tisku se ve středu dočtete, že praktikům se nedaří přesvědčit statisíce seniorů, aby se nechaly naočkovat proti koronaviru. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zůstává přes 428 tisíc lidí nad 60 let nenaočkovaných, píše Mf Dnes. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) bude podle Práva znovu požadovat pětiprocentní navýšení platů pro učitele. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktikům se nedaří přesvědčit statisíce seniorů, aby se nechaly naočkovat proti koronaviru. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zůstává přes 428 tisíc lidí nad 60 let nenaočkovaných, píše Mf Dnes | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální Deník

Už celkem šest českých vysokých škol si vaří svoje vlastní pivo, píše o tom regionální Deník. Některé ho připravují v rámci svých studijních oborů, jiné se ale spoléhají na malé pivovary. Zájemci můžou ochutnat pivo třeba na Karlově univerzitě nebo na Vysoké škole chemicko-technologické.

Konvalinka: Nežádoucí účinky po covidu jsou tisíckrát horší než nežádoucí účinky vakcíny Číst článek

Lidové noviny

Pětina Čechů v průběhu roku couvla z plánovaného očkování, informují Lidové noviny. Deník vychází z výzkumu Život během pandemie, podle kterého se ještě loni v září chtěla nechat naočkovat víc než polovina dotázaných. Názor za poslední dobu změnila především nejmladší skupina – od 18 do 34 let.

Mf Dnes

Praktikům se nedaří přesvědčit statisíce seniorů, aby se nechaly naočkovat proti koronaviru. Upozorňuje na to Mf Dnes. Deník dodává, že podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zůstává přes 428 tisíc lidí nad 60 let nenaočkovaných. Většina seniorů se podle praktických lékařů bojí nežádoucích účinků vakcíny a jejich obavy často podporují různé hoaxy šířené třeba přes řetězové e-maily. Informacím z internetu pak věří spíš než těm, které se dozvědí z rozhovoru s lékařem. Řada seniorů očkování odmítá taky kvůli své pohodlnosti.

V dolní části Václavského náměstí našli dlažební kostky vyrobené z náhrobků. Vrátí je židovské obci Číst článek

E15

Oprava dolní části Václavského náměstí v Praze se oproti původnímu plánu protáhne. Informuje o tom deník E15. Původně se po novém prostranství měli lidé projít na konci roku, podle magistrátu ale rekonstrukce potrvá až do jara. Důvodem zdržení jsou hlavně změny v zadávací dokumentaci.

Právo

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) bude znovu požadovat pětiprocentní navýšení platů pro učitele, řekl to deníku Právo. Chce tak udržet náskok před ostatními odvětvími veřejné sféry. Původně se s ministerstvem financí dohodl na růstu o tři procenta, to ale jen za podmínky, že ostatní platy ve veřejné sféře zůstanou zmrazené. Ty by ale měly nakonec vzrůst o 3,5 procenta.