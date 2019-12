Výběr z médií: častější sesuvy půdy, spokojené české firmy i zájem o šumivá vína

Ve čtvrtek se médiích dočtete, že přibývá sesuvů půdy. Zásadní roli v tom hraje nezodpovědné zemědělství. Nejvíc erozí je spojených s poli s kukuřicí a řepkou, píše Mf Dnes. České firmy se podle ankety Hospodářských novin dívají na letošní rok pozitivně, brzdil je ale trh práce. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:57 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sekt, šampaňské (ilustrační foto) | Foto: Counselling | Zdroj: Pixabay

E15

Zájem o šumivé víno mezi lidmi v Česku roste - píše o tom deník E15. Za posledních pět let se zvýšil jejich prodej o skoro polovinu. Vloni se tak v Česku prodalo přes 22 milionů lahví. Pro představu, zatímco v roce 2014 vypil průměrně každý Čech skoro lahev a půl sektu ročně, dnes už to jsou víc než dvě lahve.

Mf Dnes

V Česku přibývá sesuvů půdy. Jak píše Mf Dnes, celkem vloni nahlásili lidé 276 případů, letos je to už přes 400. Zásadní roli v tom hraje nezodpovědné zemědělství. Nejvíc erozí je spojených s poli s kukuřicí a řepkou. Kukuřičná pole stála minulý rok za víc než polovinou všech zaznamenaných erozí. Ukazují to data Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Další příčinou jsou velké jednotlivé lány.

Hospodářské noviny

České firmy se na letošní rok dívají pozitivně, brzdil je ale trh práce. Ukazuje to anketa Hospodářských novin mezi více než 140 firmami. Nejvíc společností přičítá své úspěchy mimo jiné pokračujícímu ekonomickému růstu. Podle výsledků ankety splnily plán čtyři pětiny dotázaných společností.

Regionální Deník

Určit otcovství dítěte bude díky vládní novele zákona o matrikách jednodušší, informuje regionální Deník. Jde o případy, kdy se ženy rozvádějí, ale už mají jiného partnera a čekají s ním dítě. Teď se musí nejdřív rozvést a čekat na rozhodnutí soudu. Nově bude stačit jen prohlášení obou mužů.

Právo

Nesporné rozvody zatím nebude možné řešit mimosoudně přes notáře. Deníku Právo to potvrdilo ministerstvo spravedlnosti. Původně resort o změně uvažoval, nakonec si ale soudy tuhle pravomoc ponechají. Změnu by uvítali někteří právníci. Ti tvrdí, že je zbytečné, aby se soudy zatěžovaly rozvody, kde se obě strany bez problémů dohodly. U notáře by totiž mohl být rozvod vyřešený mnohem rychleji. Rozvody u notářů mají i své odpůrce. Ti kritizují, že by pak byly manželství jako holubník a lidé by zneužívali jednoduchého sňatku i rozvodu.