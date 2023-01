Výběr z médií: méně dovolených v zahraničí, rekordní úspory českých domácností a nová taxislužba

V českém tisku se v pondělí dočtete, že až 40 procent Čechů plánuje v létě vynechat dovolenou v zahraničí. Píše o tom Mf Dnes. Češi podle Hospodářských novin kvůli zdražování rekordně šetří. Růst cen nájmů by měl letos zpomalit, informují Lidové noviny. A do Česka míří nová taxislužba, polská iTaxi. Tomu se věnuje deník E15. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 16. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba pětina lidí podle Mf Dnes v létě nepojede nikam (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Až 40 procent Čechů plánuje letos v létě vynechat z finančních důvodů dovolenou v zahraničí. Informuje o tom Mf Dnes, odkazuje se při tom na data pojišťoven a taky na výzkum společnosti Median. Z toho mimo jiné vyplývá, že stejnou nebo ještě dražší dovolenou než vloni si bude moct dovolit jen asi třetina Čechů. A zhruba pětina lidí v létě nepojede nikam.

Hospodářské noviny

Češi kvůli aktuálnímu zdražování rekordně šetří. Všímají si toho Hospodářské noviny. S výjimkou dvou let koronavirové pandemie jsou úspory domácností momentálně nejvyšší od vzniku České republiky. Provozovatelé supermarketů taky upozorňují na to, že řada lidí kvůli inflaci nakupuje zboží výhradně v akčních nabídkách.

E15

Do Česka míří nová společnost provozující alternativní taxislužby, informuje ekonomický deník E15. Jedná se o polskou firmu iTaxi, která by mohla Čechy vozit už na konci tohoto roku. Na tuzemském trhu doplní americký Uber, estonský Bolt a české Liftago. Firma iTaxi zároveň plánuje expandovat i na Slovensko.

Lidové noviny

Rychlý nárůst cen nájmů by se letos měl zpomalit. To je téma Lidových novin. I když by měl být velký přetlak bytové poptávky nad nabídkou u konce, situace stále není ideální. Ve velkých českých městech jsou nájmy oproti loňsku až o 20 procent vyšší a nabídka je stále omezená.