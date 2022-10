Výběr z médií: vyšší pokuty za dopravní nehody, dohled nad on-line bazary a na čem lidé šetří

Zisky on-line prodejen a poskytovatelů ubytování bude nyní kontrolovat finanční správa. Na obcházení daní stát ročně přichází o vyšší desítky až stovky milionů korun, informují ve středečním tisku Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za dopravní nehodu by podle neveřejné novely mohl řidič dostat pokutu až 100 tisíc korun (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Novela silničního zákona přináší změny v bodovém systému a ve výši pokut, píše Mf Dnes. Hranice pro pokuty za dopravní prohřešek podle návrhu ministerstva dopravy zdvojnásobila. Za dopravní nehodu by tak řidič mohl dostat pokutu až 100 tisíc korun. Návrh je ale zatím neveřejný, proto Mladá fronta Dnes připomíná, že ho úředníci z ministerstva můžou ještě upravit.

Hospodářské noviny

Výdělky z prodeje na online tržištích budou kontrolovat finanční správy po celé Evropské unii, jak píší Hospodářské noviny. Novelou následující evropskou směrnici se už zabývali poslanci. K projednání je teď v Senátu. Impulzem pro její vznik bylo ubytování přes portály typu Airbnb. Mnozí majitelé bytů totiž dříve ve svém daňovém přiznání neuváděli příjmy z jejich pronájmu, píší Hospodářské noviny. Nová pravidla se budou týkat i jiných webových platforem jako jsou například Vinted a Aukro, nejspíš ale také Facebook Marketplace.

E15

Podle deníku E15 lidé méně kupují dražší zbytné zboží. Zato víc utrácejí za menší radosti. Češi se také například ve velkém chystají cestovat. Prodeje zájezdů u některých cestovních kanceláří dokonce převyšují i předcovidový rok 2019. Reálné tržby ale klesly maloobchodu. Statistiky tržeb ukazují srpnový meziroční pokles reálných tržeb o necelých devět procent. Důvodem může být právě vysoká inflace.

Lidové noviny

Kabinet Petra Fialy plánuje zvýšit příspěvky na ubytování uprchlíků, píší středeční Lidové noviny. Chce tím reagovat na rostoucí ceny energií. Částka by se měla zvednout o sto korun, a to na 350 korun za noc v penzionech a o padesát korun méně pro ubytování například v tělocvičnách. Návrh vyhlášky přichystalo ministerstvo vnitra, které uvádí, že příspěvek by se mohl zvednout už od listopadu.

Právo

U dětí do pěti let je během podzimních a zimních měsíců běžné šest až osm infekcí dýchacích cest s lehčím průběhem. U starších dětí do 12 let to jsou pak dvě až čtyři takové infekce. Infekcemi si ale budují imunitu, jak uvádí deník Právo. Na posilování imunity pestrou stravou, dostatečným pitným režimem a třeba i doplňky stravy by se i tak zapomínat nemělo.