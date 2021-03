Výběr z médií: ztráty skiareálů, neschválená odčervovací pasta proti covidu i pokles cen bytů a domů

V českém tisku se v úterý dočtete, že lyžařská střediska musela kvůli epidemii koronaviru předčasně ukončit sezonu. Skiareály v Česku přišly o většinu tržeb, ztrátu odhadují na tři až čtyři miliardy, píše deník E15. Někteří lidé podle Lidových novin shání odčervovací pastu určenou pro koně ivermektin k léčbě covidu. Látka ale v Česku není registrovaná a člověku může ublížit. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařská střediska musela kvůli epidemii koronaviru předčasně ukončit sezonu. Skiareály v Česku přišly o většinu tržeb, ztrátu odhadují na tři až čtyři miliardy, píše deník E15 (ilustrační foto) | Foto: Marek Podhora | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Mf Dnes

Omezení sociálních kontaktů a méně pohybu má negativní vliv na dětskou psychiku i fyzické zdraví. Všímá si toho Mf Dnes. Lékaři se v době pandemie koronaviru a souvisejících opatření častěji setkávají u dětí a dospívajících i se sebevražednými myšlenkami - v horším případě rovnou s pokusy o sebevraždu. Například v pražském Motole evidují nárůst počtu takových případů o desítky procent.

Deník N

Proč má smysl nosit roušku i v parku a na ulici, tak zní titulek Deníku N. Ten oslovil virology, kteří vysvětlují, že i jeden bezpříznakový člověk může například na procházce v parku nakazit hned několik lidí. Tedy pokud nedodržuje platná opatření. Riziková je vzdálenost menší než dva metry a také to, když ochranu dýchacích cest nepoužívají všichni. Podle virologa Libora Grubhoffera je riziko o to větší u nakažlivější britské mutace koronaviru. Virologové zároveň upozorňují na vyšší riziko nákazy, když si lidé povídají bez roušek- a to i přesto, že jsou venku.

E15

V deníku E15 se dočtete, jaké budou finanční ztráty lyžařských středisek. Ta musela kvůli epidemii koronaviru předčasně ukončit sezonu, a přišla tak o většinu tržeb. Podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota přišly skiareály v Česku za celou sezonu o přibližně tři až čtyři miliardy korun. Letos totiž kvůli protiepidemickým opatřením mohla lyžařská střediska, kterých je v tuzemsku 450, fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem.

Lidové noviny

Úterní Lidové noviny upozorňují na to, že někteří lidé shání odčervovací pastu určenou pro koně, takzvaný ivermektin, k léčbě covidu-19. Látka ale v Česku není registrovaná a člověku může dokonce ublížit. Některé studie ji přitom přímo doporučují. Třeba sousední Slovensko přípravek jako první země v Evropské unii povolila pro použití covidových pacientů. Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková ale vysvětluje, že k takovému stanovisku chybí data a ústav proto látku k léčbě koronaviru dosud neschválil.

Hospodářské noviny

Povídal si na seznamce a přišel o peníze. Na sítích přibývají investiční podvody, tak zní titulek úterních Hospodářských novin. Ty mají k dispozici příběh člověka, který se přes seznamku zapojil do obchodování na měnovém trhu forex - tedy trhu, na kterém se obchoduje s bezhotovostní formou cizích peněz. Zdánlivá investice ale byla podvod a muž tak přišel o půl milionu korun. Na podobné případy dlouhodobě upozorňuje i Česká národní banka.

Právo

Pandemie koronaviru by mohla způsobit pokles cen bytů v panelových domech i nemovitostí v okrajových lokalitách. V těch by se ceny mohly propadnout přibližně o desetinu, všímá si deník Právo. Za novostavby, domy, starší byty v centru města nebo pozemky si ale lidé nejspíš připlatí. V lednu stál metr čtvrteční bytu průměrně 49 763 korun. To je meziročně šestiprocentní nárůst. V hlavním městě se ceny bytů v lednu vyšplhaly na 93 678 korun za metr čtvereční, v Brně o přibližně 20 tisíc korun méně. Od podzimu ale začaly klesat ceny bytů například v Jihočeském nebo Moravskoslezském kraji.

Regionální Deník

Zájem o nákupy uměleckých předmětů přes aukci neovlivnila ani pandemie koronaviru, všímá si regionální Deník. Aukce jsou přitom v současnosti kvůli protiepidemickým opatřením pouze online. Podle Martina Kodla - majitele pražské Galerie KODL - ale i přes koronavirovou krizi v umění padaly rekordy. Vůbec poprvé byla v Česku v jedné aukci překonána hranice 400 milionů korun a nejvíc se zaplatilo i za dílo žijícího autora a to částkou 25 milionů korun. Úspěšný rok ale mají podle deníku i instituce, které umělecká díla nakupují.