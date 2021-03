Výběr z médií: letní tábory pro učně, Linka úlevy pro rodiče a modernizace železnice mezi Prahou a Brnem

V úterním tisku se dočtete, že ministerstvo školství projednává návrh na letní tábory pro učně. Podle Lidových novin by byly dobrovolné. Ministerstvo dopravy zveřejnilo podrobnosti k chystané železnici mezi Prahou a Brnem. Mf Dnes píše, že by se cesta mohla zkrátit na polovinu. V Praze vznikla Linka úlevy, informuje Právo. Rodiče na ní mohou nadávat na své děti. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 6. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z Prahy do Brna vlakem za 60 minut? Po modernizaci železnice to prý bude možné (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální deník

Sklady v Německu jsou plné oblečení a bot ze zimní kolekce. Tuny oblečení a bot sice asijské textilní továrny vyrobily, kvůli nulové lyžařské sezoně a zavřeným obchodům se ale nevyprodaly. Dočtete se to v Regionálním deníku. Příští zimu navíc v rychle se měnícím módním byznyse zestárnou. Němci proto hledají způsob, jak oblečení poskytnout bezplatně charitě.

Regionální deník cituje německý server Deutsche Welle. Podle něho je ve skladech ve Spolkové republice Německo něco kolem půl miliardy kusů oděvů a další zhruba půl miliarda bot. Prodejcům se přitom vyplatí zboží zničit, než ho věnovat právě charitě. Důvodem je nutnost proplácet z darovaného zboží DPH, zatímco při likvidaci zboží to není potřeba.

Německé svazy proto vyzývají federální vládu, aby tyto dary od DPH osvobodily. Kdy by to německé úřady mohly schválit Regionální deník neuvádí.

Lidové noviny

Distanční výuka může poškodit zejména učně. Téma rozebírá sobotní vydání Lidových novin. Podle novin přišli učni až o 60 procent veškeré výuky. Tu tvoří právě praxe. Dohánět to tak budou až v zaměstnání. A to může být problém. Řešením by mohly být doplňující lekce, na které by se zájemci dobrovolně přihlásili o prázdninách.

Návrh na takzvané doučovací tábory projednává - zatím interně - ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro vzdělání Jiřího Miholy z KDU-ČSL by byly na dobrovolné bázi. Další možností by mohly být individuální konzultace na školách. Ty by dělala každá škola na základě svých možností a například podle toho, kdy by měla naočkované zaměstnance.

Mf Dnes

Ministerstvo dopravy zveřejnilo další podrobnosti k modernizaci železnice mezi Prahou a Brnem. Jaké? Dočtete se to v Mladé Frontě Dnes. Cestu mezi městy by modernizace mohla zkrátit o polovinu, tedy na 60 minut. První část trati by se podle Správy železnic měla začít stavět v roce 2025.

Připraveny jsou dvě varianty tratě. První počítá s maximální rychlostí do dvou set padesáti kilometrů za hodinu. Ta druhá dokonce s rychlostí až do tří set dvaceti kilometrů za hodinu, uvádí Mf Dnes. Ne všude by vlak maximální rychlostí mohl jet, například před Brnem trať prudce klesá a vlak by tak nestíhal včas dobrzdit.

Modernizace má mimo jiné odlehčit dlouhodobě přetížené automobilové dopravě na dálnici D1. Tam na některých úsecích u Prahy projede denně přes 100 tisíc vozidel denně.

Právo

Potřebujete si ulehčit a beztrestně si zanadávat na své děti? Pak zpozorněte. Pražské kulturní centrum Vozovna na Žižkově totiž zřídilo tak zvanou Linku úlevy, kde je právě toto možné. Dočtete se o tom v sobotním Právu. Nevšední nápad autoři projektu převzali ze Spojených států. A jak deníku prozradili, zatím volaly jen maminky, tatínek zatím žádný.

S nápadem přišel programový ředitel centra Karel Kratochvíl. A jak sám Právu řekl, tak na záznamníku už se pár vzkazů objevilo. Pobavila ho třeba maminka, která se těšila, že pošle svou dceru do školky, ale kvůli zhoršující se epidemické situaci to nešlo. Kratochvíl ty nejlepší záznamy zveřejňuje každý týden na Facebooku. Jde podle něho o snahu, jak lidi v těžké době aspoň trochu rozptýlit.