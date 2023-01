Výběr z médií: reformy ve výuce informatiky, rostoucí počet vloupání i zimní cestování ‚za teplem‘

V domácím tisku se v sobotu dočtete, že příští školní rok by měl podle chystaných změn přinést vyšší počet hodin informatiky na základních školách. Všímá si toho regionální Deník. Mf Dnes zase upozorňuje na to, že v Česku přibývá vloupání, mimo to i lidí, kteří kradou poprvé. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:52 21. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství uvádí, že by se měl v reformované výuce informatiky klást důraz na rozvoj digitálního myšlení (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Příští školní rok by měl na českých základních školách přinést velké reformy ve výuce informatiky. To je téma regionálního Deníku. Důvodem změn je nový rámcový vzdělávací program, ten mimo jiné nařizuje školám zvýšit počet hodin informatiky.

Podle ministerstva školství by se měl ve výuce klást důraz na rozvoj digitálního myšlení žáků nebo jejich schopnosti bránit se kybernetickým útokům. Součástí výuky by nově měla být i virtuální realita nebo 3D tisk.

Mf Dnes

V Česku loni bylo nejvíc případů vloupání za posledních sedm let. Podle policie navíc výrazně přibývá lidí, kteří kradou poprvé, píše Mf Dnes. „Prvozloděje“ ke krádežím nejčastěji vede tíživá finanční situace. Nejvíc kradou věci, které se dají snadno ukrást a následně i zpeněžit, tedy třeba jízdní kola nebo věci z garáží, sklepů a společných prostor domů.

Lidové noviny

Češi stále častěji v zimě cestují do teplých krajin, píšou o tom Lidové noviny. Velkou poptávku po zahraničních zájezdech aktuálně zvyšuje i pozice české koruny, která je vůči euru nejsilnější od roku 2008, na nákup eur nebo dolarů tak není potřeba tolik korun.

Lidé podle cestovních kanceláří v zimě nejčastěji míří do Egypta nebo na Kanárské ostrovy. Ze vzdálenějších destinací převládají Zanzbar, Dominikánská republika, Maledivy nebo Kuba.

Právo

Deník Právo si všímá toho, že zahrádkaření je v Česku na vzestupu. Přispěla k tomu pandemie koronaviru, aktuální ekonomická situace, ale i touha lidí pěstovat si, co mají jednoduše rádi. Podle odhadů tak aktuálně každá druhá domácnost něco pěstuje, a to na zahrádkách, nebo i jen na balkónech panelových domů. Nejčastěji to jsou jahody, maliny, rajčata, papriky nebo hrášek.