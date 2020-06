Výběr z médií: ministerstva nechtějí škrtat a roušky v restauracích podle Prymuly nedávají smysl

Páteční E15 oslovila jednotlivá ministerstva a přináší zprávu, že část členů vládního kabinetu nepřipouští finanční škrty. Mf Dnes přináší rozhovor s epidemiologem Romanem Prymulou, ve kterém říká, že nošení roušek v restauracích nedává smysl, a varuje před přílišným optimismem. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:32 5. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Roman Prymula varuje před přílišným optimismem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Čeští ministři v příštím roce odmítají ve svých rezortech škrty - a to i přes to, že podle šéfky resortu financí Aleny Schillerové (za hnutí ANO) budou úspory v roce 2021 potřeba. Tématu se věnuje páteční E15. Deník část členů vládního kabinetu oslovil a zjistil, že škrty nepřipouští třeba rezorty práce a sociálních věcí, školství nebo spravedlnosti.

Deník N

Kdy Česko přestane používat elektřinu z uhlí? Konkrétní termín zatím nikdo nezná. Existuje ale šest neveřejných scénářů, které zhodnotí uhelná komise a Deník N je má k dispozici. Nejoptimističtější scénář počítá s uzavřením všech uhelných elektráren v roce 2035. Podle nejpesimističtějšího plánu naopak budeme elektřinu z uhlí používat až do roku 2050. Odstavení uhelných elektráren je důležité především kvůli tomu, že vypouští do ovzduší řadu škodlivin.

MfD

Nošení roušek v restauracích podle epidemiologa Romana Prymuly nedává smysl. Řekl to v rozhovoru pro Mf Dnes. V něm také uvedl, že je rád, že lidé už nemusí nosit roušky například v bazénech. Zároveň ale varoval před přílišným optimismem. Lidé by podle Prymuly měli být pořád opatrní, protože v Česku i dál přibývají nové případy nákazy koronavirem.

Deník

Do deseti let by se i v Česku mělo ekologicky hospodařit na čtvrtině veškeré zemědělské půdy. Návrhu Evropské komise se věnuje páteční Deník. Aktuálně biofarmáři v Česku obhospodařují přibližně 15 procent půdy. Navýšením podílu chce komise zajistit, aby lidé jedli víc takzvaných biopotravin.

Hospodářské noviny

Velké obchodní řetězce letos navzdory pandemii koronaviru plánují v Česku do nových prodejen investovat asi 20 miliard korun. Podle Hospodářských novin se tak jejich plány ze začátku roku prakticky nezměnily. A to i přesto, že jim od poloviny března klesají tržby. Některé řetězce dokonce otevírají nové prodejny. Například Kaufland má novou pobočku v Rakovníku a třeba Lidl nedávno otevřel nový obchod na pražském Andělu.

Lidové noviny

Rozsáhlá ekonomická pomoc německé vlády nepomůže jenom firmám v Německu, ale i těm v Česku. Dočtete se o tom v Lidových novinách. České a německé hospodářství jsou totiž hodně propojené, a tak platí jednoduchá rovnice. Když se dobře povede německým firmám, bude se lépe dařit i těm českým.

Právo

Pomoc žádali nejvíce řemeslníci a kadeřnice. To je titulek pátečního deníku Právo. To má k dispozici statistiku, ze které vyplývá, kteří živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné žádaly stát nejčastěji o finanční podporu kvůli ztrátám způsobeným opatřeními proti šíření koronaviru. Celkem finanční úřady evidují už přes 800 tisíc žádostí o kompenzační příspěvek ve výši 500 korun za den.