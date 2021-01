Výběr z médií: odvolání Šlégra z Rady České televize, dražší vakcíny od Pfizeru i počet úmrtí na covid

V českých médiích se ve středu dočtete, že Jiří Šlégr by mohl skončit v Radě České televize. Podle některých členů sněmovního volebního výboru zpochybnil účastí na party v teplickém hotelu důstojnost televize, píšou Hospodářské noviny. Vakcíny od společnosti Pfizer se podle Deníku N prodraží. Firma si totiž nově nechává zaplatit z každé ampulky šest dávek místo pěti. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:45 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šlégr by mohl skončit v Radě České televize. Podle některých členů sněmovního volebního výboru zpochybnil účastí na party v teplickém hotelu důstojnost televize, píší Hospodářské noviny | Zdroj: Profimedia

E15

Nemovitosti, zlato nebo třeba akcie jsou teď příliš nadhodnocené. V rozhovoru pro deník E15 před tím varoval guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Podle něj hrozí, že by například domy, byty nebo právě akcie mohly v příštích měsících skokově zlevnit a to by teoreticky mohlo způsobit finanční problémy i bankám.

Mf Dnes

V Česku se objevují první hackerské útoky spojené s očkováním proti koronaviru. Mf Dnes upozorňuje, že lidem začaly přicházet anglicky psané e-maily, že jim má kdosi domů doručit vakcínu. Hackeři ale jen chtějí od lidí vylákat třeba číslo kreditní karty. Podobných útoků bude podle deníku v příštích měsících nejspíš přibývat.

Deník N

Vakcíny od společnosti Pfizer se prodraží. Firma si totiž nově nechává zaplatit z každé ampulky šest dávek místo pěti. Tématu se věnuje Deník N. Pfizer změnu vysvětluje tím, že unijní státy všech šest dávek využívají a že firma s Evropskou unií uzavřela smlouvu právě na počet očkovacích dávek, a ne na počet ampulek. Pfizer proto už začal do unijních zemí za stejné peníze posílat menší dodávky.

Regionální Deník

V Ústeckém kraji by mohla vzniknout nová umělá jezera, a to zatopením dalších vytěžených dolů a lomů. Píše o tom regionální Deník. Zatím jde ale o výhled do vzdálené budoucnosti, který aktuálně posuzují odborníci z několika oborů. Pokud by se zatopením souhlasili, museli by ho ještě schválit krajští politici. A ti se na podpoře projektu zatím neshodnou. V kraji už teď jsou nově jezera Milada a Most, která vznikla právě zatopením lomů. V budoucnu by další vodní plochy mohly být v místech, kde teď jsou doly a lomy ČSA, Bílina, Libouš a Vršany-Šverma.

Lidové noviny

Ministerstvo zdravotnictví začne zjišťovat, kolik lidí opravdu zemřelo přímo na covid-19. Lidové noviny píšou, že na resortu vznikne pracovní skupina, která bude mít k dispozici lékařské záznamy zesnulých. Na jejich základě je budou lékaři rozdělovat do skupin podle toho, do jaké míry koronavirus jejich úmrtí způsobil.

Hospodářské noviny

Bývalý poslanec Jiří Šlégr by podle Hospodářských novin mohl skončit v Radě České televize, a to kvůli účasti na oslavě v teplickém hotelu. Radní veřejnoprávních médií navrhuje a odvolává sněmovní volební výbor. A jeho člen Martin Kolovratník z hnutí ANO řekl, že Šlégr podle něj zpochybnil důstojnost televize, a měl by proto ve funkci skončit. Podobného názoru je také třeba další člen výboru Petr Gazdík z hnutí STAN. Poslanci by Šlégrovu budoucnost mohli řešit příští týden.

Právo

Kvůli pandemii přibývá sporů mezi rozvedenými rodiči. Podle deníku Právo se někteří dokonce vymlouvají na nouzový stav a během něj odmítají předávat druhému rodiči děti, i když na nic takového nemají právo. V ostravském centru sociálních služeb se dokonce setkali s případem, kdy otec své děti neviděl od vyhlášení prvních opatření – tedy od začátku loňského března.