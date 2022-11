Výběr z médií: novorozenci bez testů na SMA, obezita lidí v Česku a více žáků s domácí výukou

E15

Ministerstvo obrany dál jedná o nákupu stíhaček F-35, přestože by se výrazně prodražil. Všímá si toho deník E15. Česko má zájem o 24 nejmodernějších strojů od amerického výrobce, plánoval za ně zaplatit přes 80 miliard korun. V současných podmínkách by se ale cena mohla zvýšit odhadem o víc než 14 miliard. Mohlo by tak jít o vůbec nejdražší nákup české armády.

Deník N

Firmy Pavla Dovhomilji obviněného v kauze Dozimetr jsou v insolvenci. Píše o tom Deník N. Městský soud v Praze v říjnu zahájil insolvenční řízení se dvěma jeho společnostmi. Bývalí zaměstnanci totiž tvrdí, že jim dluží výplaty. Jedna z firem přitom stále spolupracuje s pražským dopravním podnikem.

Mf Dnes

Každé desáté dítě uniká testům na SMA, tedy spinální valovou atrofii, těžkou vrozenou poruchu imunity. A to i přesto, že od začátku roku na ně mají nárok všichni novorozenci, připomíná Mf Dnes. Chyba je zřejmě v organizaci testování - matky, které těsně po porodu odejdou domů, mají problém zajistit vyšetření u pediatrů.

Lidové noviny

Češi tloustnou - nadváhu má teď víc než polovina lidí, s obezitou se potýká každý pátý. Podle Lidových novin tak doháníme USA. A do konce dekády má být obézních Čechů 35 procent. Vyplývá to ze zprávy o zdravotní gramotnosti poradenské společnosti KPMG.

Hospodářské noviny

Od pandemie přibývá dětí, které se učí doma. Dočtete se ve středečních Hospodářských novinách. Letos se s rodiči učilo poprvé víc než půl procenta žáků, kteří by jinak chodili na základní školu. V uplynulém školním roce jich bylo celkem k šesti tisícům, ještě před covidem to byla polovina.