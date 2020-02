Výběr z médií: nová hrobka pro legionáře, změna energetického zákona a nezákonný prodej léků

V sobotních novinách se dočtete, že na pražských Olšanských hřbitovech vznikne nová společná hrobka pro legionáře, píše Mf Dnes. Ministerstvo podle Deníku připravuje změnu energetického zákona kvůli podvodným zprostředkovatelům energií. A v Česku nebezpečně narůstá nezákonný prodej léků, informují Lidové noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:51 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Mf Dnes

Na pražských Olšanských hřbitovech vznikne nová společná hrobka pro legionáře, informuje o tom Mf Dnes. Československá obec legionářská chce do takzvaného ossaria uložit vojáky i válečné invalidy z opuštěných a často neoznačených hrobů. Legionáři budou mít důstojné pietní místo a správa hřbitovů bude moct volná hrobová místa pronajmout.

Lidové noviny

V Česku nebezpečně narůstá nezákonný prodej léků, tvrdí to Lidové noviny. Lékařům a lékárníkům, kteří nelegálně obchodují s medikamenty na černém trhu, přitom hrozí zákaz činnosti i několik let vězení. Policisté z Národní protidrogové centrály evidují jednotky takových případů ročně. Podle Lidových novin nárůst nezákonného prodeje léků souvisí s tím, že se rok od roku zvyšuje počet závislých na psychoaktivních lécích.

Deník

Ministerstvo průmyslu připravuje změnu energetického zákona kvůli podvodným zprostředkovatelům energií, tématu se věnuje Deník. Novelu teď projednává legislativní rada vlády. Zákazníci by nově měli mít možnost od smlouvy sjednané mimo obchodní prostory do 15 dní odstoupit. Zprostředkovatelé by navíc museli pro svou činnost získat povolení od Energetického regulačního úřadu.

Právo

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD chce i letos pokračovat ve zdravotně humanitárním programu Česka nazvaném Medevac, který se soustředí na vysílání lékařských týmů do zahraničí. Informuje o tom Právo. Vládě proto v pondělí navrhne, aby pro tyto účely vyčlenila 54 milionů korun. Oproti původním plánům je to o šest milionů méně. I programu Medevac se totiž dotklo krácení rozpočtu o deset procent, vysvětluje Právo.