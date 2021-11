Výběr z médií: majetek budoucí vlády, rostoucí zájem o solární energii a nábory do oceláren

V pátek přibylo nejvíc nově nakažených covidem od začátku pandemie. Incidence je nejvyšší

Od pondělí do pátku přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek.