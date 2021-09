Výběr z médií: čtvrtina Čechů chodí do práce i o víkendu, nárůst poptávky po změně pohlaví u dětí

V tisku se v sobotu dočtete, že čtvrtina zaměstnaných pracuje i v neděli. Podle Českého statistického úřadu to představuje asi 1,3 milionu lidí. Podrobně se tomu věnuje Právo. Dětí, které si chtějí změnit pohlaví, přibývá. Lékaři to připisují větší osvětě i toleranci ve společnosti. Téma pro Lidové noviny. Už jen rok zbývá na výměnu neekologických kotlů, připomíná víkendová Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 4. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sobotní a nedělní brigády se často nabízejí v expedici anebo v pohostinství | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Právo

Každý desátý Čech pracuje pravidelně i v neděli. To je téma víkendového Práva. Když se k tomu připočtou ti, co chodí vydělávat v neděli jen občas, je to dokonce čtvrtina zaměstnaných. Podle dat Českého statistického úřadu to představuje asi 1,3 milionu lidí. Nejčastěji jsou to ti pracující v maloobchodě, průmyslu, energetice nebo zdravotnictví. A týká se to i policistů a hasičů.

Neděle je běžná taky pro zemědělce. Mnozí pak chodí o víkendu na brigády, aby měli přivýdělek ke studiu nebo klasickému zaměstnání v týdnu. Sobotní a nedělní brigády se často nabízejí v expedici anebo v pohostinství.

Zaměstnancům státní a veřejné správy a služeb náleží za hodinu práce ve dny, kdy mají lidé běžně volno, příplatek k platu ve výši 25 procent průměrného hodinového výdělku.

Zákoník práce přitom nerozlišuje mezi zaměstnanci, kteří o víkendu pracují výjimečně a těmi, kterým to tak vychází běžně. Kompenzační příplatek tak musí dostat za každou práci v sobotu a neděli, a to bez ohledu na rozvrh směn.

Lidové noviny

Dětí, které si chtějí změnit pohlaví, přibývá. Lidové noviny píšou, že české nemocnice hlásí vyšší desítky transsexuálních pacientů mladších 18 let. Lékaři připisují nárůst větší osvětě i toleranci ve společnosti. Proměna má tři etapy a trvá několik let. Změna pohlaví je častější u dívek. Třeba podle sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno tvoří až devadesát procent dětských pacientů.

Sexuologům se nejčastěji přicházejí svěřit děti v pubertě, většinou mezi 12 a 16 lety. Lékaři ale mají zkušenosti s léčbou i menších školáků. Děti říkají rodičům o svém trápení v čím dál útlejším věku. A podle lékařů je přístup rodiny zásadní. Bez souhlasu zákonného zástupce totiž nemůžou začít s léčbou. Ta začíná potvrzením diagnózy – mimo jiné po odborných posudcích.

Následuje fáze rozhodování, kdy se blokuje puberta. U dívek se zastavuje zvětšení prsou a menstruace. U chlapců pak růst vousů a hrubnutí hlasu. Blokace může poskytnout víc času dospívajícímu, aby mohl dál zkoumat svoji identitu. V poslední fázi, přeměně, si lidé zkoušejí žít v nové roli nebo podstupují hormonální terapii.

Faktickou změnu pohlaví pomocí operace je možné podstoupit až po 18. narozeninách, připomínají Lidové noviny. Podle sexuologů se může stát, že dítě změní názor. Většinou se to ale děje ještě před zahájením hormonální léčby a návrat k původnímu pohlaví je tedy bez problémů.

Mf Dnes

Už jen rok zbývá na výměnu neekologických kotlů. Jak připomíná víkendová Mf Dnes – od příštího září už bude lidem hrozit pokuta až 50 tisíc korun. Podle ministerstva životního prostředí je potřeba vyměnit ještě 300 tisíc kotlů. Na řemeslníka, který nové zařízení nainstaluje, se teď ale čeká docela dlouho. Topenáři upozorňují, že to můžou být v závislosti na regionu dva měsíce až půl roku.

Domácnosti přitom instalaci nového kotle teď spíš odkládají, třeba i kvůli stoupající ceně. Podle Zdeňka Lyčky z Cechu topenářů a instalatérů se totiž během pandemie koronaviru zdražily někde až o dvacet procent. Nový kotel na dřevo nebo peletky přijde i s prací řemeslníka na 130 tisíc korun. Tepelné čerpadlo na zhruba 300 tisíc. Právě těmito dvěma typy zařízení teď lidé nevyhovující kotle nejčastěji nahrazují.

Výměnu kotlů domácnostem usnadňují takzvané kotlíkové dotace. Naposledy bude možné o příspěvek zažádat pravděpodobně začátkem příštího roku. Stát přitom nově upřednostní domácnosti s nižšími a podprůměrnými příjmy. Navíc chce nabídnout speciální výhodu těm, kdo si budou chtít kotel vyměnit, ale nestihnou to provést do příštího září. Kdo si o dotaci do té doby alespoň zažádá a doloží to úřadům, vyhne se v případě kontroly pokutě, a dokonce dostane na výměnu další rok.