Výběr z médií: zmírnění nároků na lékaře z ciziny, seznam povolených zvířat a neléčené duševní poruchy

V českém tisku se v sobotu dočtete, že by změna zákona mohla usnadnit zdravotníkům ze zahraničí zapojení do praxe. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Europoslanci podle Lidových novin chtějí vypracovat seznam povolených domácích zvířat. A až 83 procent lidí s duševní poruchou se neléčí, píše Právo. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 5. listopadu 2022

Deník

Mladé rodiny se stále častěji stěhují z města na venkov - všímá si toho regionální Deník. Podle něj tento trend v posledních letech sílí hlavně díky lepší dopravní dostupnosti, digitalizaci a taky stále běžnější práci z domova.

Deník se také věnuje tomu, jak cyklisté používají světla na svých kolech. Právě teď na podzim, kdy se brzy stmívá, by lidé měli být na kole dobře označení - a to nejen světly, ale také odrazkami a jinými reflexními prvky. Třeba podle odborníka na dopravní bezpečnost Romana Budského by bezpečnost cyklistů zlepšilo povinné svícení i přes den.

Mf Dnes

Léčit Čechy by mohli i cizinci bez diplomu - to je titulek Mladé fronty Dnes. Usnadnit příchozím zdravotníkům ze zahraničí zapojení do praxe má změna zákona, kterou chystá vláda. Se zmírněním pravidel ale nesouhlasí komory lékařů, stomatologů a lékárníků. Podle nich by to mohlo ohrozit české pacienty.

Lidové noviny

Europoslanci chtějí vypracovat seznam povolených domácích zvířat. Ten bude jednotný pro celou Evropskou unii. Píšou o tom Lidové noviny. Poslanci tím chtějí bojovat proti pašerákům zvířat nebo proti přenosu infekcí. Omezit by se měl hlavně chov lidoopů a velkých kočkovitých šelem.

Právo

Až 83 procent lidí s duševní poruchou se neléčí. Upozorňuje na to deník Právo. Lékaři přitom varují, že neléčené duševní poruchy nebo psychická onemocní můžou vést až k trvalé invaliditě. Je proto důležité o problémech mluvit a včas navštívit odborníka. Pomoc lidem můžou taky krizová centra nebo linky důvěry.