Výběr z médií: součástka pro družici, založení nové firmy i nedostatek míst pro týrané ženy

V českém tisku se v pondělí dočtete, že v Česku se bude vyrábět součástka, která poletí do vesmíru. Vědci v Brně vyhráli zakázku na unikátní zařízení pro družici, píší Hospodářské noviny. Založení nové firmy by podle E15 mohlo být jednodušší. Usiluje o to ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podle jeho návrhu nebude potřeba mít před vznikem korporace živnostenské oprávnění. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:40 14. února 2022

Mf Dnes

V Česku je nedostatek míst, kde by mohly žít týrané ženy. Informuje o tom Mf Dnes. V zemi jsou jen tři specializovaná zařízení, která dokážou nabídnout ubytování 90 ženám. Obětí násilí jsou přitom ročně statisíce. Kromě nedostatku lůžek je problém i s jejich rozmístěním v republice. Péči ženám poskytují organizace jen ve dvou krajích - Jihomoravském a v Praze.

Hospodářské noviny

V Česku se bude vyrábět součástka, která poletí do vesmíru. Hospodářské noviny upozorňují, že vědci v Brně vyhráli zakázku na unikátní zařízení pro družici. Takzvaný oddělovač ji pomůže vynést na oběžnou dráhu. Česko bude první a jedinou zemí v Evropě, kde se bude komponent vyrábět. Dosud bylo potřeba ho dovážet ze Spojených států.

E15

Založení nové firmy by mohlo být jednodušší. Usiluje o to ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. To je téma deníku E15. Podle jeho návrhu zákona například nebude potřeba mít před vznikem korporace živnostenské oprávnění. Společnost s ručením omezeným tak půjde zřídit jen při setkání s notářem a to i online.

Právo

Pomáhat bývalým vězňům s návratem do běžného života by mělo od podzimu nové zařízení v jihočeském Písku. Právo píše, že pomoc poskytne dvaceti propuštěným, kteří se nemůžou vrátit do svého bydliště. Cílem je, aby se u nich snížilo riziko recidivy. Pokud bude projekt úspěšný, chce ho ministerstvo vnitra rozšířit i do dalších krajů.