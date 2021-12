Výběr z médií: nekvalifikovaní soudní znalci, neomezená jízdenka na vlaky i podvodné e-shopy

V českém tisku se ve středu dočtete, že zaměstnanec soudu v Českých Budějovicích umožnil získat znalecké razítko desítkám zájemců, kteří neměli potřebné vzdělání. Naopak osvědčeným znalcům pozastavil činnost, nebo jim oprávnění zrušil, píše Právo. Roční jízdenku na neomezené cestování vlaky všech dopravců si v Česku podle Hospodářských novin koupilo zatím pouze 50 lidí. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:08 15. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roční jízdenku na neomezené cestování vlaky všech dopravců si v Česku podle Hospodářských novin koupilo zatím pouze 50 lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Roční jízdenku na neomezené cestování vlaky všech dopravců si v Česku koupilo zatím pouze 50 lidí. Informují o tom Hospodářské noviny. Například v sousedním Rakousku si přitom podobný typ jízdenky každý rok pořídí přes 130 tisíc zájemců. Je to hlavně proto, že v Rakousku se dá jízdenka využít i na ostatní druhy hromadné dopravy.

Regionální Deník

Lesníci se snaží odradit zloděje stromků pomocí chemického postřiku. Ten sice stromkům neublíží, v teple ale silně zapáchá. S tématem přichází regionální Deník. Kromě toho správci lesů taky například instalují fotopasti nebo mladé stromky záměrně zastřihují, aby nebyly hezké a nikdo je tak nechtěl ukrást.

Mf Dnes

Dříve to byla elektronika. Teď se podvodné e-shopy přeorientovaly na oblečení. Na co si dát pozor při vánočních nákupech, radí středeční vydání Mf Dnes. Ta upozorňuje, že jen od začátku prosince si na nekalé praktiky e-shopů stěžovalo už skoro 6500 spotřebitelů. To je skoro dvakrát více, než je obvyklé během roku.

Právo

Zaměstnanec Krajského soudu v Českých Budějovicích umožnil získat znalecké razítko desítkám zájemců, kteří pro to neměli potřebné vzdělání, znalosti nebo zkušenosti. Naopak jiným osvědčeným znalcům zase v několika případech bezdůvodně pozastavil činnost, nebo jim oprávnění rovnou zrušil. S tématem přichází deník Právo. Trestní oznámení na úředníka podala šéfka resortu spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Policisté ho ale nakonec z ničeho neobvinili.