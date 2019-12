Výběr z médií: děti mají problémy kvůli pornografii, budování nových čtvrtí v Praze a postřik na jmelí

Masarykova univerzita v Brně přijímá méně studentů a snaží se tím zkvalitnit výuku. Celkově před branami univerzit ale zůstává jen asi pětina uchazečů, píše páteční Deník. V Praze se mají v příštích desetiletích vybudovat nové čtvrti. Město chce do projektu zasahovat a zajistit, aby vznikly i obchody, školy nebo nemocnice, tématu se věnují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pornografie je pro děti často jediným zdrojem informací o sexu. Ilustrační foto. | Foto: stock exchange, Jakub Krechowicz

V Česku meziročně vzrostl počet soukromých letů o 10 procent. Pražské letiště Václava Havla jich loni odbavilo asi 13 tisíc, v Brně-Tuřanech jich bylo asi pět tisíc, spočítal páteční deník E15. Nejčastějšími důvody pro využívání soukromých letů jsou cesty na obchodní jednání nebo na dovolenou. Díky tomu jeden z největších dopravců Time Air utržil 263 milionů korun. Podle ředitele této společnosti Martina Pražského, vypravila firma za loňský rok víc než tisíc letů.

V ordinacích českých sexuologů přibývá děti, které mají problémy kvůli sledování pornografie. Téma deníku Mf Dnes. Pro děti je pornografie na internetu často jediným zdrojem informací o sexu, varují doktoři s tím, že tak získají nereálné představy a na problém se přijde, až když se odhalují na veřejnosti nebo osahávají menší děti i své vrstevníky. Děti podle odborníků nedokážou vyhodnotit, co je normální sexuální chování, proto za běžnou formu považují to, co vidí ve filmech pro dospělé.

Masarykova univerzita v Brně se snaží zkvalitnit výuku tím, že přijímá méně studentů, píše Deník. Cílem je zvýšení poměru učitelů k počtu studujících, aby se jim mohli více věnovat. Zatímco ještě v roce 2011 měla asi 45 tisíc studentů, loni necelých 32 tisíc. Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš řekl, že se také pokouší přijímat ty nejmotivovanější studenty. Jako příklad uvedl lékařskou fakultu, kde je míra úspěšnosti nejvyšší, protože se studenti nejvíc snaží.

Developeři v Praze chystají v příštím desetiletí výstavbu celých nových čtvrtí, všímají si Hospodářské noviny. Třeba na současném brownfieldu v Holešovicích má do dvaceti let bydlet 25 tisíc lidí a dalších 30 tisíc tam prý najde práci. Celkem má v širším centru Praha asi tisíc hektarů rozvojových území. Budovat se má také na Smíchově nebo na Žižkově. V lokalitě Bohdalec-Slatiny na Praze 10 nedaleko fotbalového stadionu Slavie by v budoucnu mělo bydlet 30 tisíc lidí.

Čeští vědci vyvinuli postřik, který hubí jmelí parazitující na stromech. Tématem se zabývá páteční Právo. Jmelí bere stromům potřebné živiny a vodu. Po aplikaci přípravku začne jmelí v zimě kvést a mráz ho zničí. Postřik je účinný v devadesáti procentech případů. Vědci z brněnské Mendelovy univerzity vyzkoušeli nový přípravek minulou zimu ve Zlíně a v Přerově na čtyřiceti stromech. Nejvíc napadených stromů je v okolí Ostravy, Zlína, na Kroměřížsku a v Lednicko-valtickém areálu.