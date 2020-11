Výběr z médií: používání LAMP-testů, průzkum o distanční výuce a vliv spánkové apnoi na covid-19

Nový způsob ověřování nákazy koronavirem pomocí takzvaných LAMP-testů se v Česku zatím příliš nevyužívá, informují Lidové noviny. Kvůli ekonomickým dopadům čeká český trh práce největší proměna za posledních deset let, píšou Hospodářské noviny. Regionální Deník se věnuje distanční výuce. Podle průzkumu doléhá absence běžné prezenční výuky nejvíc na rodiče žáků z druhých stupňů základních škol. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:24 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LAMP-testy mají tedy podle odborníků velký potenciál, navíc ve srovnání se současnou velmi citlivou metodou PCR vykazují srovnatelné výsledky i spolehlivost. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální deník

Chybějící školní vyučování pociťují především rodiče starších žáků, píše úterní regionální Deník. Podle průzkumu Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy doléhá absence řádné výuky nejvíc na rodiče žáků z druhých stupňů základních škol.

Průzkum prováděli odborníci na přelomu května a června a zapojilo se do něj přes pět tisíc respondentů. Autoři studie tvrdí, že víc než polovina rodičů žáků prvních stupňů základních škol uvedla, že nemají žádné obavy ze zhoršení výsledků svých dětí. S tím by ale souhlasilo jen 34 procent rodičů u druhostupňových studentů, upozorňuje regionální Deník. Pocit jistoty, že se celá situace zvládne, potvrdilo jen 55 procent z nich. U rodičů prvostupňových žáků to naopak bylo 67 procent.

Lidové noviny

ONLINE: V pondělí se v Česku prokázalo 9241 nových případů, o tisíc méně než před týdnem Číst článek

Nový způsob ověřování nákazy koronavirem pomocí takzvaných LAMP-testů se v Česku zatím příliš nevyužívá. Informují o tom Lidové noviny. Jejich cílem bylo celý proces testování urychlit a zlevnit. Navíc měly výrazně zvýšit kapacity testování. Zatím se je ale nepodařilo začlenit do masového používání.

Odborníci pracují u LAMP-testů se vzorky ze slin. Tato metoda je rychlejší, výsledky dokáže ukázat zhruba za hodinu, a taky příjemnější. Je i relativně levná, protože jsou k ní potřeba jen běžné inkubátory, které mají i menší laboratoře, popisují Lidové noviny. LAMP-testy mají tedy podle odborníků velký potenciál, navíc ve srovnání se současnou velmi citlivou metodou PCR vykazují srovnatelné výsledky i spolehlivost.

Hospodářské noviny

‚Část kriticky nemocných si následky nese i půl roku.‘ Důležitý je přiměřený pohyb, radí lékař Číst článek

Český trh práce čeká kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru nejspíš největší proměna za posledních 10 let. Téma pro úterní Hospodářské noviny. Desítkám tisíc lidí hrozí, že přijdou o práci. Nejohroženější jsou oblasti cestovního ruchu nebo pohostinství.

Velké množství lidí si tak bude muset nejspíš hledat nové zaměstnání, a to mimo svůj dosavadní obor. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů odhaduje, že v příštím roce několikanásobně vzroste zájem o rekvalifikační kurzy. Pomoci tomu chce například ministerstvo práce a sociálních věcí. Připravuje proto projekt Kvasar, který by mohl výrazně urychlit přechod zaměstnanců do nových oborů, všímají si Hospodářské noviny.

PRÁVO

České prodejny s potravinami hlásí za posledních pár dnů velkou návštěvnost. Například v sobotu vzrostl počet zákazníků až o třetinu. O tématu píše úterní Právo. Zřejmě se tak předzásobovali před nedělí, kdy musejí mít obchody kvůli nařízení vlády zavřeno.

Jednotliví prodejci potravin se ale shodují na tom, že se neopakuje situace z jara, kdy se lidé snažili co nejvíc předzásobit. Tehdy nakupovali ve velkém hlavně trvanlivé potraviny. Větší objemy nákupů podle nich souvisí s tím, že jsou uzavřené restaurace a školní zařízení, navíc hodně lidí teď pracuje z domova. Podle prodejců je v současné době velký zájem o čerstvé ovoce a zeleninu, maso nebo alkoholické nápoje, vyjmenovává Právo. Lidé si zároveň odnášejí víc zboží než dřív.

Testování na Slovensku může inspirovat další země, opakovat by se mělo jen na severu, říká epidemiolog Číst článek

Mf Dnes

Lidé trpící spánkovou apnoí můžou mít podle odborníků těžší průběh onemocnění covid-19. Z vyjádření zdravotníků to zjistila to Mf Dnes. Syndrom spánkové apnoe se vyznačuje ztrácením dechu během spánku. Velkým problémem onemocnění je, že spousta lidí neví o tom, že ho má.

Před těžším průběhem onemocnění covid-19 u pacientů se spánkovou apnoí varují například britští vědci z univerzity Warwick. Ti ve svých studiích zjistili, že u lidí s touto poruchou je třikrát větší riziko úmrtí než u těch, kteří v noci spí bez problémů, píše Mf Dnes. S tím souhlasí i čeští lékaři, podle kterých jakékoli respirační onemocnění ztěžuje průběh onemocnění covid-19. Upozorňují, že při spánkové apnoi se zmenšuje okysličení krve, a když má pacient koronavirus, tak se rezervy kyslíku ještě víc sníží.