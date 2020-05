Výběr z médií: SPD první v čerpání náhrad, nová firma pro hlídací náramky nebo zdražování pečiva

V pondělním výběru z médií se dočtete, že poslanci SPD loni vyčerpali nejvíc náhrad za telefony a svoje asistenty ze všech stran ve sněmovně. Zjistil to Deník N. Ministerstvo spravedlnosti musí vybrat novou firmu na elektronické hlídací náramky pro odsouzené. To je téma deníku Právo. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti musí vybrat novou firmu na elektronické hlídací náramky pro odsouzené (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Účinnou vakcínu na covid–19 by se mělo podařit vyvinout do půlky roku 2021. Mf Dnes to řekl biolog a finanční analytik Martin Dienstbier. Nebude tak možné posoudit případné dlouhodobé nežádoucí účinky. Obvykle totiž vývoj vakcíny trvá aspoň pět let. Mezi hlavními kandidáty jsou takzvané mRNA vakcíny. Fungují tak, že pacient dostane do těla instrukci, jak vyrobit část povrchového proteinu, který virus používá pro vstup do buňky. Tělo si pak proti tomuto proteinu vytvoří protilátky a virus se do buňky nedostane.

Deník N

Poslanci SPD loni vyčerpali nejvíc náhrad za telefony a svoje asistenty ze všech stran ve sněmovně. Zjistil to Deník N. Osm poslanců z devatenáctičlenného klubu SPD utratilo přes padesát tisíc korun za telefon a internet. Poslanci SPD využívali této náhrady průměrně za 42 tisíc ročně. To je o 10 tisíc korun víc, než je průměr celé sněmovny. Za celé hnutí částka přesáhla 800 tisíc korun.

E15

Pečivo v českých obchodech nejspíš zdraží. A to přesto, že pšenice je nadbytek a mouka je tak levnější. Píše to deník E15. Pekařům totiž kvůli pandemii vzrostly náklady. Stejně tak zaplatí víc taky za energie a mzdy.

Právo

Ministerstvo spravedlnosti musí vybrat novou firmu na elektronické hlídací náramky pro odsouzené. To je téma deníku Právo. Stávající izraelský dodavatel totiž doručoval náramky nefunkční nebo je nedoručil vůbec.