Výběr z médií: zvýšené úročení na spořicích účtech, údajné plagiátorství i poradci z Aliance pro rodinu

V českém tisku se ve středu dočtete, že banky zareagovaly na rychle rostoucí základní úrokovou sazbu České národní banky a během dubna začaly opožděně zvyšovat úročení na spořicích účtech, píše deník E15. Ústav pro studium totalitních režimů má mít od května nového šéfa. Ten teď ale podle serveru Aktuálně.cz čelí obvinění z plagiátorství. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 27. dubna 2022

E15

Banky zareagovaly na rychle rostoucí základní úrokovou sazbu České národní banky a během dubna začaly opožděně zvyšovat úročení na spořicích účtech. Tématu se věnuje E15. Zhodnocení tak šplhá až na 4,5 procenta. I tak ale ani banky - nabízející nejvýhodnější úrok - zdaleka nedosahují na výši inflace. Nepřibližují se ani k základní sazbě České národní banky.

Deník N

Aliance pro rodinu začala minulý měsíc spolupracovat s ministerstvem práce a sociálních věcí. Zjistil to Deník N. Kontroverzní organizace - které prosazuje ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy a kriticky se staví k posílení práv LGBT lidí - nově radí s rodinnou politikou.

Právo

České vysoké učení technické v Praze dokončuje stavbu druhého jaderného reaktoru. Tématu se věnuje deník Právo. Přípravy na jeho výstavbu začaly už v roce 2014. Do provozu by ho ČVUT měla uvést před koncem letošního roku.

Lidové noviny

Desítky tisíc českých domácností čeká v letošním roce refinancování hypoték. S rostoucími úroky se některým z nich můžou splátky významně navýšit. Upozorňují na to Lidové noviny. Největší zdražení pocítí lidé, kteří mají - v Česku nejčastější - pětiletou fixaci. Úrokové sazby bank byly totiž tou dobou výrazně níž.

Hospodářské noviny

Odpad z kuchyní by mohl vytápět desetitisíce domácností, v Česku ale často zbytečně končí na skládkách. To je titulek Hospodářských novin. Přestože plyn v poslední době výrazně zdražuje, nedokáže Česko využít potenciál, který běžný odpad má. Většina domácností totiž nemá jak zbytky jídla třídit a často se tak zbytečně pálí ve spalovnách. Přitom by se z bioodpadu dal vyrobit bioplyn, který se lze dál využít třeba na vytápění nebo na výrobu elektřiny.

Aktuálně.cz

Ústav pro studium totalitních režimů má mít od května nového šéfa. Ten teď ale čelí obvinění z plagiátorství. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Historici v instituci teď kvůli tomu vedou spory.