Výběr z médií: zájem Čechů o Sputnik, psychické problémy dětí v domovech i dotazník o Dukovanech

V českém tisku se v sobotu dočtete, že přibližně každý druhý Čech by se nechal naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V pod podmínkou, že by látka dostala výjimku od českých úřadů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Mf Dnes. Koronavirová opatření můžou podle regionálního Deníku dětem v dětských domovech způsobovat vážné psychické problémy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:27 10. dubna 2021

Přibližně každý druhý Čech by se nechal naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V pod podmínkou, že by látka dostala výjimku od českých úřadů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Mf Dnes. Výzkumníci se ptali tisícovky lidí, kteří proti covidu zatím nejsou očkovaní. Ti, kteří by si ji naopak dát nenechali, jako nejčastější důvod uváděli, že nevěří kvalitě a účinnosti této vakcíny nebo že trvají na schválení Evropskou lékovou agenturou. Zájem o vakcínu Sputnik by měli hlavně starší lidé nebo obyvatelé menších obcí.

Koronavirová opatření můžou dětem v dětských domovech způsobovat vážné psychické problémy. Upozorňuje na to regionální Deník. Ten píše, že děti mají problém pochopit, proč nemůžou chodit do školy nebo za kamarády. U některých to dokonce může vyvolávat i agresivitu.

Lidovým novinám se podařilo získat dokument, který stát poslal zájemcům o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Firmy mají státu říct, jestli mají nejasnosti ohledně dalšího postupu při tendru. České úřady taky zajímá, jak by jednotliví zájemci případně chtěli využít český průmysl nebo to, jak by zajišťovali kybernetickou bezpečnost nového jaderného bloku.