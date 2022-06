Výběr z médií: agresivní sršeň asijská v Německu, alkohol jako investice a orloj v hledáčku ministerstva

V českém tisku se v sobotu dočtete, že Mf Dnes varuje před zvlášť agresivním druhem sršně, který se objevil v Německu. Výběrový alkohol může být podle Deníku dobrá investice. A sobotní Právo se dál věnuje kalendáriu pražského orloje. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sršeň asijská | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

Mf Dnes varuje před zvlášť agresivním druhem sršně, a to sršní asijskou. V Česku tento druh včelaři sice ještě nezaznamenali, objevil se ale už v sousedním Německu. Pokud se dostane do Česka, bude to problém nejen pro včelaře, ale také pro lidi. Asijská sršeň je totiž výrazně agresivnější než druh, který v Česku známe.

Deník

Výběrový alkohol může být dobrá investice. Rozebírá to sobotní Deník. Třeba ceny některých šarží skotské whisky nebo koňaků můžou za rok narůst až o 10 procent, někdy i více. Týká se to ale hlavně exkluzivnějších lahví za desítky tisíc korun. Limitované edice takovýchto destilátů nabízí i české firmy.

Lidové noviny

Rozsáhlý rozhovor s podnikatelem a podle Forbesu šestým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem přinášejí sobotní Lidové noviny. Odstřihnutí od ruského plynu označuje Tykač za obrovský problém, který by dramaticky poznamenal celou tuzemskou ekonomiku. Deník se podnikatele ptal také na efekt protiruských sankcí.

Právo

Sobotní Právo se dál věnuje kalendáriu pražského orloje. Na něm se po rekonstrukci před čtyřmi lety objevily tváře mužů a žen, které ale neodpovídají originální předloze Josefa Mánesa. Situaci už podle Práva řeší ministerstvo kultury. Památková inspekce resortu si vyžádala dokumentaci od pražského magistrátu a Národního památkového ústavu. Odborníci z ministerstva posuzují oprávněnost výtky, kterou podal Milan Patka z Klubu Za Starou Prahu.