Výběr z médií: české součástky míří do vesmíru, roste obliba státních dluhopisů a nafta nejspíš zdraží

Nafta i další pohonné hmoty nejspíš zdraží, píší Lidové noviny. Za nárůstem ceny má být změna v evropské legislativě. Na jižní Moravě má podle týdeníku Hrot vzniknout první české hlubinné uložiště oxidu uhličitého. A lidé v Česku nakupují více státních dluhopisů, píše Právo. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:18 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Česku víc nakupují státní spořící dluhopisy, píše Deník Právo (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

E15

Každý třetí žadatel o starobní důchod odchází do důchodu předčasně, což s sebou nese finanční rizika. Všímá si toho Deník E15. Počet lidí odcházejících do důchodu předčasně přitom v Česku každoročně roste. Lidé by proto právě z finančního hlediska měli dřívější odchod do důchodu důkladně promyslet.

Pokud totiž člověk odejde do důchodu dřív, tak částka vyplácená každý měsíc je nižší, než kdyby člověk pracoval až do řádného důchodového věku. Předčasný důchod se navíc při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se přitom kvůli valorizaci prohlubuje v průběhu let.

Vědci z Vysokého učení technického v Brně vyvíjí speciální tepelný vypínač pro vesmírné mise Číst článek

Mf Dnes

Součástky pro raketu Evropské kosmické agentury vyrobené v České republice prošly posledními zkouškami a jsou připravené ke startu. Komponenty vyrobila klatovská firma ATC Space pro rakety modelu Ariane 6. První z nich by měla odstartovat do konce příštího roku, termín se ale může ještě posunout.

V klatovském podniku vyrobili například spodní díl, na kterém stojí hmotnost celé rakety. Výzkumníci ho úspěšně testovali na tlak 12 milionů newtonů.

Hospodářské noviny

Většina zdravotníků nestihne uplatnit poukázky na pobyty v lázních. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Končící vláda uvolnila v polovině letošního roku prostředky na lázeňské pobyty pro zdravotníky pečující o pacienty s koronavirem. Jejich platnost končí v prosinci. A není jisté, jestli bude prodloužená kvůli plánovaným škrtům v rozpočtu nastupující vlády Petra Fialy z ODS.

Nárok na příspěvek pro zaměstnance měla všechna zdravotnická zařízení, která se během letošní jarní vlny starala o covidové pacienty. Tisíce zdravotníků ale dosud tyto poukázky nestihly využít.

Lidové noviny

Nafta i další pohonné hmoty by měly zdražit kvůli chystané změně v evropské legislativě. Upozorňují na to na titulní straně Lidové noviny. Evropská komise totiž plánuje zvýšit daně u všech pohonných hmot v rámci postupného přechodu k ekologičtějším zdrojům energií. Tuto změnu by mohli Češi pocítit už od roku 2023. O směrnici se ale zatím jedná a její finální podoba se tak může ještě změnit.

Týdeník Hrot

První české hlubinné uložiště oxidu uhličitého má do konce roku 2024 vzniknout na jižní Moravě. Mělo by se jednat o první projekt tohoto typu v celé střední Evropě. První úložiště by přitom mělo být menší, aby odborníci vyzkoušely jeho účinnost. V budoucnu by ale geologické kapacity v České republice mohly poskytnout úložné kapacity až pro 800 milionů tun oxidu uhličitého.

Nejvyšší inflace od roku 2008. V listopadu zrychlil meziroční růst na šest procent Číst článek

Deník Právo

Lidé v Česku víc nakupují státní spořící dluhopisy. Všímá si toho Deník Právo. Důvodem je rostoucí inflace a taky její další možný růst v příštím roce. Lidé v nákupu státních dluhopisů, zejména těch protiinflačních, vidí užitečný nástroj v boji proti znehodnocení úspor.

Podle odborníků navíc zájem o investice do státních dluhopisů jen tak neklesne. Dluhopisy mají splatnost šest let a jsou osvobozené od daně z příjmů. Prodej těch současných začal 20. září a trvat bude až do 23. prosince. Výhled ministerstva financí předpokládá, že lidé, kteří si dluhopisy pořídili do 1. prosince, získají za letošní rok výnos až 6,3 desetiny procenta.