Výběr z médií: stavba bytů hlavně ve velkých městech, dražší pohřby a solární panely jako střešní tašky

V českém tisku se v úterý dočtete, že developeři stavějí byty výhradně ve velkých městech, píše Mf Dnes. Ceny pohřbů podle Lidových novin rostou, lidé se na nich proto snaží šetřit. A solární panely, které vypadají jako střešní tašky by se mohly objevit v památkových zónách, informují Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 17. května 2022

E15

Firmy z Česka a Slovenska začnou vyrábět speciální čipy. Obě si slibují průlom ve svých oborech. Píše to úterní vydání ekonomického deníku E15. Český startup se chystá vyrábět zabezpečení hardwarových peněženek, ve kterých mají lidé uložené kryptoměny. Firma z něj chce do budoucna udělat standard. Slovenská společnost se pomocí čipů chystá vyvinout nový univerzální procesor do elektronických zařízení. Podle deníku firma očekává, že výkon procesoru bude významně vyšší než výkony nejlepších současných procesorů od firmy Intel.

Mf Dnes

Developeři stavějí byty výhradně ve velkých městech, o menší obce nemají zájem. Navzdory tomu, že samosprávy menších měst a obcí nabízejí pozemky a veškerou součinnost. Všímá si toho úterní Mf Dnes. Podle ní si developeři častěji vybírají velká města, případně obce dopravně navázané na metropole, jako je Praha nebo Brno.

Malým městům tak na výstavbu bytů nezbývají peníze a musejí se spolehnout na soukromou výrobu nebo se musejí smířit s odchodem lidí do jiných obcí.

Deník

Výkupny opět platí za starý papír. Píše to Deník. Podle něj za kilo papíru sběrny nabízejí až pět korun, ceny se ale liší mezi regiony. Pětikorunu nabízejí za kilo papíru například v Praze, naopak v Plzni může být cena poloviční. I tak jsou ale výkupní ceny starého papíru nadstandardní. Před dvěma lety měl papír podle Deníku v podstatě nulovou hodnotu, a sběrny dokonce platily za jeho likvidaci.

Lidové noviny

Ceny pohřbů rostou, lidé se proto na posledních rozloučeních snaží ušetřit. Rozebírají to Lidové noviny. V Česku se podle deníku pohřby zdražily v průměru o 10 procent. Cenu zvyšuje zdražování všech nákladů, jako jsou vyšší ceny energie, pronájem obřadních síní a také inflace. Pozůstalí proto volí raději úspornější varianty obřadů - zaplatí si levnější rakev nebo třeba omezují počet věnců.

Hospodářské noviny

Solární panely, které vypadají jako střešní tašky. Takové by se mohly objevit na střechách třeba v památkových zónách. Téma rozebírají Hospodářské noviny. Památkáři totiž kvůli vzhledu panelů nepovolují jejich montáž v centrech měst a obcí v památkových zónách. Panely přitom umožňují snížit náklady na energie. Ministerstvo kultury se proto chystá jednat s památkáři. I kvůli vysokým cenám energií bude podle deníku prosazovat častější využívání alternativních zdrojů energie.