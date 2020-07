Výběr z médií: příliš levné stavební zakázky, problémy vědeckých center nebo ANO ztrácí členy

V úterních novinách se dočtete, že mezi stavaři panují obavy z krize. Aby nepřišli o zakázky na další roky, snižují ceny. Podle Ředitelství silnic a dálnic firmy aktuálně nabízejí, že velké dopravní zakázky postaví i za 70 procent ceny, píší Hospodářské noviny. Stát podle týdeníku Hrot díky evropským dotacím nechal postavit vědecká centra a teď neví, co s nimi. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:50 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi stavaři panují obavy z krize. Aby nepřišli o zakázky na další roky, snižují ceny (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

E15

Jednomu z největších poskytovatelů nebankovních úvěrů v Česku, společnosti Profi Credit, klesl v minulém roce zisk. Informuje o tom deník E15. Meziročně se výnosy firmy snížily o 12,5 procenta na 288 milionů korun. Propad způsobily hlavně náklady na restrukturalizaci firmy. I přes klesající zisk ale Profi Creditu rostly půjčky. V minulém roce poskytla firma miliardáře Davida Berana skoro 19 tisíc půjček v objemu 2,4 miliardy korun. To je oproti roku 2018 o osm procent víc.

Mf Dnes

Stát by měl být na neplatiče výživného přísnější. Mf Dnes to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Lidem, kteří nedávají peníze na své děti, by omezila koníčky a poslala by je na nucené brigády. Neplacení výživného je podle Maláčové nejčastějším trestným činem v Česku.

Hospodářské noviny

Mezi stavaři panují obavy z krize. Aby nepřišli o zakázky na další roky, snižují ceny. O tom píší Hospodářské noviny. Podle Ředitelství silnic a dálnic firmy aktuálně nabízejí, že velké dopravní zakázky postaví i za 70 procent ceny. Jenže nízké ceny přináší taky svá rizika. Ve chvíli, kdy stavební firma ve veřejné soutěži nabídne výrazně nižší cenu a splní přitom veškeré další podmínky a formality, stát jí musí zakázku přidělit. A to i ve chvíli, kdy je zřejmé, že stavbu za tuto částku není možné postavit.

Regionální Deník

Část sklizně zemědělců na Litoměřicku decimuje hraboš polní, píše regionální Deník. Místo 5,5 tuny ječmene teď někteří zemědělci sklidí jen 3,5 tuny. Hraboše se totiž nedá jen tak zbavit. Zemědělci můžou například po sklizni zorat pole tak, aby co nejvíc narušili hraboší hnízda. Pomáhají jim ale třeba taky hejna racků nebo dravci, kteří hlodavce loví. Hraboš se přemnožil hlavně díky několika posledním mírným zimám.

Právo

Hnutí ANO ztrácí členy, SPD zase naopak hlásí nárůst. Téma deníku Právo. Babišovci přišli o víc než desetinu straníků hlavně kvůli korupčnímu skandálu brněnské organizace. Nejvíc členů ze všech politických stran má pak KSČM.

Hrot

Stát díky evropským dotacím nechal postavit vědecká centra a teď neví, co s nimi, tvrdí týdeník Hrot. Podle něj jsou centra kvůli koronavirové krizi ve vážných finančních problémech a některé už propustily třetinu zaměstnanců. Provozovatelé si stěžují, že jim stát v takové situaci nepomáhá, i když jde o vzdělávání.