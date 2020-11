Výběr z médií: stěhování úřadů, starosti ředitelů škol s penězi na notebooky i hledání meteoritu

Ve středečních novinách se dočtete, že Starostové nevzdávají snahu o přesun vybraných státních úřadů z Prahy do krajských měst. Do roku 2027 by tak z hlavního města mohlo zmizet až 15 různých institucí, píší Hospodářské noviny. Stamiliony rozdané na notebooky jsou podle ředitelů škol spíše starost než radost, píše regionální Deník. Řada škol na slíbené peníze stále čeká. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:14 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opoziční Starostové nevzdávají snahu o přesun vybraných státních úřadů z Prahy do krajských měst (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Hospodářské noviny

Opoziční Starostové nevzdávají snahu o přesun vybraných státních úřadů z Prahy do krajských měst, přečtete si v Hospodářských novinách. Do roku 2027 by tak z Prahy mohlo zmizet až 15 různých institucí, zanikly by tak víc než čtyři tisíce pracovních míst. Třeba Český statistický úřad by mohl nově sídlit v Brně, Drážní úřad i inspekce pak v Pardubicích.

Mf Dnes

Jak letos v době opatření nakoupit kapra nebo vánoční stromeček? Poradí středeční Mf Dnes. Deník také přináší přehled kam letos vyrazit na vánoční trhy. Ty největší na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze sice nebudou, řada krajských měst ale vánoční program i v době mimořádných opatření připravuje.

Regionální Deník

Stamiliony rozdané na notebooky a techniku pro distanční výuku jsou podle ředitelů škol spíše starost než radost, píše středeční regionální Deník. Ten podotýká, že řada škol na slíbené peníze stále čeká. Vláda přitom dotaci potvrdila už o prázdninách. Zájem o zařízení je přitom obrovský a sklady se rychle prázdní.

E15

Vláda plánuje v příštím roce na 60 změn v legislativě, píše deník E15. Z toho pět úplně nových zákonů a 15 novel už stávajících norem. Deník informace získal z legislativního plánu vlády pro rok 2021. Mezi nejdůležitější patří energetický zákon nebo změna normy o zpravodajských službách. Jestli se kabinetu podaří prosadit všechny plánované úpravy, ale není jisté, řada z nich totiž podle harmonogramu připadá až na dobu po říjnových volbách do sněmovny.

Právo

Po meteoritu, který se v neděli večer prohnal nad Českem, pátrá 10 astronomů v Jizerských horách, informuje Právo. Zaměstnanci Astronomického ústavu budou části meteoritu hledat, dokud nebudou úspěšní. Podle jejich výpočtů by se úlomky měly nacházet v oblasti menší než jeden kilometr. Hledaný meteorit je starý 4,5 miliardy let.