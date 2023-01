Výběr z médií: rozsudek v kauze Stoka, připojování solárních elektráren i zdražování České pošty

V českém tisku se v pátek dočtete, že v kauze Stoka hrál hlavní roli papírek se seznamem firem, které se měly účastnit výběrového řízení v té či oné stavební zakázce. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici Právo. Na připojení domácích solárních elektráren do distribuční sítě čekají podle Hospodářských novin domácnosti i několik měsíců. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na připojení domácích solárních elektráren do distribuční sítě čekají podle Hospodářských novin domácnosti i několik měsíců (ilustrační foto) | Foto: ulleo | Zdroj: Pixabay License | CC BY 1.0,©

Hospodářské noviny

Na připojení domácích solárních elektráren do distribuční sítě čekají domácnosti i několik měsíců. Vůbec nejdelší lhůty má podle Hospodářských novin společnost EG.D patřící pod E.ON. Její zákazníci musí počkat na spuštění fotovoltaiky i téměř rok. EG.D průtahy přiznává, zdůvodňuje to obrovským zájmem o sluneční elektrárny. Zároveň tvrdí, že proces schvalování žádosti prodlužují samotní zákazníci nesprávně vyplněnými dokumenty.

Mf Dnes

Česká pošta znovu zdražuje a bude propouštět - to je titulek Mf Dnes. Běžná známka na dopis bude od února stát 23 koruny, tedy o čtyři koruny víc než loni na podzim. Podraží taky posílání peněz nebo datové zprávy. Státní podnik to zdůvodňuje inflací a stále rostoucími náklady za energie a pohonné hmoty. I proto od příštího měsíce výrazně stoupne cena taky u doporučených dopisů. A to dokonce o 10 korun

Regionální Deník

Regionální Deník v pátek píše o pohoršení, které vyvolal prodej kysaného zelí u hřbitova v Jihlavě. Zelenina je v nabídce malé prodejny u vchodu do areálu už roky. Teď se ale ozývají někteří místní, že jim prodej zelí na tomto místě přijde neuctivý a nevhodný. Ústřední hřbitov v Jihlavě spadá pod Správu městských lesů. Její jednatel Václav Kodet Deníku k výtkám řekl, že je to první negativní ohlas za dlouhá léta.

Lidové noviny

Státní podnik MERO přemýšlí, co se stane s ropovodem Družba, až bude odpojen od Ruska. Ředitel firmy Jaroslav Pantůček Lidovým novinám řekl, že variant je hned několik. Nabízí se možnost využít potrubí pro dopravu jiných než ruských druhů ropy z ukrajinského přístavu v Oděse. Další možností je využít roury pro přepravu plynu, případně pro vedení optických kabelů. Úplně krajním řešením by pak podle Pantůčka bylo nechat potrubí v zemi svému osudu. Jak se ropovod Družba nakonec využije, bude záležet hlavně na dalším vývoji konfliktu na Ukrajině a obecně na geopolitické situaci ve světě.

Právo

V korupční kauze Stoka hrál hlavní roli papírek se seznamem firem, které se měly účastnit výběrového řízení v té či oné stavební zakázce. Vyplývá to z rozsudku v případu ovlivňování veřejných soutěží na radnici Brno-střed, který má k dispozici Právo. Právě proto, že existuje v podstatě jen tento důkaz, nepodařilo se prokázat ovlivňování větších zakázek v městských firmách.