Výběr z médií: zrušení papírových stravenek i zakázek na ochranné pomůcky, odškodné za farmy

V pondělním výběru z médií se dočtete, že ministryně financí trvá na zrušení klasických papírových stravenek. Alena Schillerová (za ANO) chce stravenkový paušál prosadit i přes krizi v pohostinství. Píše to deník E15. Skoro třetinu objednávek na ochranné pomůcky proti koronaviru nakonec ministerstvo zdravotnictví zrušilo. Všímají si toho Hospodářské noviny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí trvá na zrušení klasických papírových stravenek (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Ministryně financí trvá na zrušení klasických papírových stravenek. Zaujalo to deník E15, podle kterého chce Alena Schillerová (za ANO) stravenkový paušál prosadit i přes krizi v pohostinství. Stravenkové firmy naopak tvrdí, že restauracím by teď spíš pomohlo, kdyby se kupony daly použít jen tam.

Papírové stravenky, peníze i karta. Většina Čechů si podle průzkumu přeje zavést stravenkový paušál Číst článek

Lidové noviny

Někteří podnikatelé nesouhlasí s tím, aby museli zaměstnancům přispívat na poukázky do hotelů nebo penzionů. I tomu se věnují Lidové noviny. S návrhem přišla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Podle ní by se tak firmy zapojily do podpory cestovního ruchu. Poukázky na ubytování by podle ministerstva pro místní rozvoj mohly být klíčem k tomu, jak do tuzemských hotelů a penzionů přilákat české hosty.

Hospodářské noviny

Skoro třetinu všech svých objednávek na ochranné pomůcky proti koronaviru nakonec ministerstvo zdravotnictví zrušilo. Všímají si toho Hospodářské noviny, podle kterých to vyplývá ze seznamu samotného úřadu. Respirátory, roušky, obleky, nebo ventilátory buď nebyly dost kvalitní, nebo dodané včas.

Třikrát dražší respirátory v době padajících cen. ‚Jen se zpozdilo dodání,‘ hájí nákup ministerstvo Číst článek

Respekt

Prošli jsme davovou psychózou - řekl týdeníku Respekt ke koronavirové krizi psychiatr Tomáš Rektor. Zároveň ale karanténa a zpomalení života pomohly mnoha jeho pacientům k lepšímu psychickému stavu. Teď bude podle něj důležité připravit se na případnou druhou vlnu nebo obavy ze společenských změn.

Jedna z největších kožešinových farem v Česku končí. ‚Znárodnili nás,‘ stěžuje si majitel na stát Číst článek

Euro

Všichni dobří magnáti - to je titulek z týdeníku Euro. Článek podle údajů z katastru nemovitostí mapuje, komu ze soukromých majitelů patří kolik plochy pozemků v Česku. Největším je šlechtic Jerome Colloredo-Mannsfeld. Ještě více mají církve a pozadu nezůstávají ani novodobí podnikatelé.

Právo

Farmám, které dřív chovaly norky a lišky, se krátí čas pro žádosti o kompenzaci náhrad. A to za to, že musely své chovy podle zákona zlikvidovat. Věnuje se tomu deník Právo. Žádat můžou chovatelé do července. V budoucnu by náhrady za zrušené chovy mohly jít i do milionových částek. To se nelíbí ochráncům zvířat. Chovy lišek a norků muselo loni v lednu zlikvidovat devět podnikatelů. Za skoro rok a půl ale zatím nikdo z nich nepožádal o finanční příspěvek, na který mají po vynuceném zrušení chovu ze zákona nárok.