Výběr z médií: ventilátory ze sbírky, děti týrané za pandemie, rozhodnutí v případu exvelvyslance

V úterním tisku se dočtete, že ventilátory, na které loni lidé přispěli 14 milionů korun, leží ladem. Podle Hospodářských novin není personál na obsluhu. Během pandemie přibývá týraných dětí. Lidové noviny upozorňují, že jich na Linku bezpečí loni volalo o čtvrtinu víc. Resort zahraničí rozhodl v případě íránského exvelvyslance Svatopluka Čumby, píše Deník N. Jak kárná komise dopadla, se neví. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 4. března 2021

Mf Dnes

Stravenkový paušál zatím firmy v Česku příliš nevyužívají, upozorňuje Mf Dnes. Za dva měsíce fungování na něj zatím přešla asi desetina firem. Podle Hospodářské komory ale plánuje paušál jako alternativu k papírovým stravenkovým poukázkám zavést v budoucnu každý pátý zaměstnavatel.

Že firmy zatím peníze místo stravenek příliš nedávají, vyplývá z údajů dvou velkých stravenkových firem, které zveřejnily svá data. Jde o společnosti Sodexo Benefity a Edenred, upřesňuje Mf Dnes.

E15

Přes 28 tisíc - tolik trestných činů se v Česku celkem stalo v nouzových stavech, které s letní přestávkou platí už půl roku. Bilanci přináší deník E15, který má k dispozici statistiky Nejvyššího státního zastupitelství. Nejčastěji šlo o krádeže, objevily se ale i méně časté trestné činy - třeba šíření nakažlivé nemoci.

Policisté se zabývají i mařením výkonu úředního rozhodnutí - a to při porušení karantény. Takových případů přibylo mezi koronavirovými vlnami - na jaře jich bylo 6, od podzimu jich státní zastupitelství už ale eviduje 91. A ve spojitosti s koronavirem museli policisté řešit i šíření poplašné zprávy. Deník E15 připomíná, že za všechny trestné činy hrozí v nouzovém stavu přísnější tresty než obvykle.

Deník N

Ministerstvo zahraničí po téměř dvou letech rozhodlo v případu bývalého českého velvyslance v Íránu Svatopluka Čumby, píše Deník N. Podle resortu zneužíval svých pravomocí, když na ambasádě v Teheránu rozdával víza do Evropy stovkám íránských podnikatelů, kteří neprošli běžným výběrovým procesem.

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová Deníku N potvrdila, že případ posuzovala kárná komise - rozhodnutí ale zatím víc nekomentovala, a to kvůli tomu, že se Čumba ještě může odvolat. Sám na dotazy deníku neodpověděl. Mluvčí Štíchová tak ani nechtěla říct, co přesně komise odhalila. Uvedla ale, že diplomatovi hrozí snížení platu, ale i propuštění z ministerstva. Podle Deníku N teď ministerstvo zahraničí zřejmě předá případ policii.

Regionální deník

Regionální deník upozorňuje, že nový silniční zákon by mohl znamenat komplikace pro majitele elektrokol. Jsou na něj moc rychlá - osmdesát procent elektrokol totiž dokáže jet i víc než třicet kilometrů v hodině, evropská legislativa ale dovoluje podporu do 25 kilometrů v hodině. To ale v českém zákoně zatím zakotveno není.

Jak řekl deníku Jakub Ditrich ze společnosti Ekolo.cz, v případě schválení zákona by policisté mohli mít k rychlejším elektrokolům výhrady hlavně na cyklostezkách. Jejich majitelé by navíc museli mít na své kolo řidičské oprávnění. Poslankyně z hnutí ANO Zuzana Ožanová předložila pozměňovací návrh, který podle ní situaci řeší - sjednocuje totiž českou a evropskou legislativu a vymezuje, že rychlejší kola patří do kategorie AM, a už proto potřebují řidičské oprávnění. S tím souhlasí i ministerstvo dopravy.

Hospodářské noviny

Ventilátorům, na které se před rokem složili lidé ve sbírce, když přístroje v Česku chyběly, skončilo na konci února povolení k užívání. Píšou to Hospodářské noviny. 250 přístrojů CoroVent vyrobila třebíčská firma. Správa státních hmotných rezerv si je stále nepřevzala do nouzových zásob.

Za jediný den se loni ve sbírce na tehdy nedostatkovou výbavu vybralo v Česku 14 milionů korun. Ventilátory Corovent vyrobila česká firma MICo Medical, z peněz dárců se jich zaplatilo 182. A přestože jsou teď nemocnice na hraně svých kapacit, darované ventilátory mají většinou pouze v záloze. Nechybí jim teď technika, ale personál, vysvětlují Hospodářské noviny.

CoroVentu teď chybí potřebná certifikace. S koncem února mu navíc skončilo i dočasné povolení k užití od ministerstva zdravotnictví. Třebíčská firma už požádala o jeho prodloužení, jednání s ministerstvem zdravotnictví zatím nemá jasný výsledek. Už používané ventilátory ale mají podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové výjimku.

Lidové noviny

V době koronavirových opatření v Česku přibývá týraných dětí. Informují o tom čtvrteční Lidové noviny. Linka bezpečí v loňském roce přijala o čtvrtinu více hovorů od dětí, kterým doma někdo psychicky ubližoval. Tělesné týrání dětí pak meziročně vzrostlo o desetinu. Průměrně na linku loni volalo 320 dětí denně.