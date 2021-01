Výběr z médií: problém s rozdělováním vakcín, nová databáze zločinců a připojištění na důchod

V českém tisku se ve středu dočtete, že rozdělování vakcín na covid-19 v krajích neodpovídá systému, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Informuje o tom Deník N. Policie chce podle Práva novou databázi zločinců. A v Česku přibude další možnost, jak se připojistit na důchod, píše Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:56 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozdělování vakcín na covid-19 v krajích neodpovídá systému, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví, píše Deník N (ilustrační foto) | Foto: Frank Augstein | Zdroj: Reuters

E15

Globální akcie dosáhly na historické maximum. Jen od počátku pandemie tak světové burzy nabídly investorům v průměru necelých 68 procent zisků. Informuje o tom deník E15 na základě Indexu Dow Global, který mapuje 150 významných světových akcií. I přes enormní zisky nemusejí být ale v současné době akcie předražené. Důvodem je masivní tištění nových peněz centrálními bankami.

Deník N

Rozdělování vakcín na covid-19 v krajích neodpovídá systému, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Všímá si toho Deník N. Ministerstvo má vakcíny dělit podle počtu obyvatel nad 65 let v daném kraji. Podle Deníku N to ale tak v praxi nefunguje a některé kraje dostávají výrazně méně dávek, než by měly.

Mf Dnes

V Česku přibude další možnost, jak se připojistit na důchod. Vláda tento týden schválila návrh zákona o vzniku takzvaného panevropského osobního penzijního produktu. Ten bude výhodný hlavně pro lidi, kteří se v rámci Evropské unie stěhují do jiných zemí kvůli práci. Tématu se věnuje Mf Dnes.

Lidové noviny

Hospodářská komora a ministerstva financí a průmyslu chystají program na kompenzace pro dosud opomíjené podnikatele. Píšou o tom Lidové noviny. Na peníze by nově mohli mít nárok třeba trhovci, hospody bez zaměstnanců nebo servisní služby. Nová pomoc od státu se má rozlišovat podle poklesu příjmů. Jak bude program konkrétně vypadat, by mělo být jasné příští týden.

Právo

Policie chce novou databázi zločinců - to je titulek deníku Právo, který to zjistil z registru veřejných zakázek. Podle policie je stávající systém z roku 1995 zastaralý a nevyhovuje současným požadavkům. V modernizované databázi budou nejen popisy osob, fotografie a otisky prstů, ale třeba také informace o tetování.