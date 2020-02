Výběr z médií: rušení zájezdů kvůli koronaviru, stoupající počet vražd a hrozby pro děti na internetu

Mf Dnes

Při zrušení zájezdu do země s případy nákazy koronavirem, nevzniká automaticky nárok na náhradu peněz. Píše o tom Mf Dnes. Nákaza koronavirem se kromě Číny a Jižní Koreje objevila už také v Itálii, Rakousku, Chorvatsku nebo Španělsku. Někteří turisté už zájezdy do těchto zemí zrušili. Podle výkonného ředitele Asociace cestovních kanceláří České republiky Michala Vebera jsou zatím lidé pořád klidní a zakoupené zájezdy neruší ve velkém.

Většina čínských továren automobilového koncernu Volkswagen začala po měsíční pauze znovu vyrábět. Všímají si toho středeční Hospodářské noviny. Do koncernu patří i česká škodovka. Čína je pro českého výrobce aut největším trhem. Každý den se v Číně vyrobí v průměru skoro 800 škodovek. Automobilové závody byly zavřené od oslav nového lunárního roku, které začaly 24. ledna. Pracovníci se do nich měli původně vrátit 30. ledna, volno se jim ale kvůli epidemii koronaviru o několik týdnů protáhlo.

Podle policejních statistik přibylo vražd. Jejich počet stoupl v loňském roce ze 116 na 143 případů, informují Lidové noviny. Nejčastěji za to údajně může nevěra, závist nebo taky stres z dluhů a hypoték.

Čtyři z pěti rodičů nechrání děti před hrozbami na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Podle deníku Právo využívá v Česku běžně dostupné softwarové nástroje pro ochranu dětí na internetu jen 18 procent rodičů. Počet problémů dětí na internetu přitom pořád roste. Nejčastěji jde například o takzvaný sexting, tedy o posílání zpráv a fotografií se sexuálním obsahem. Pokud má některé z dětí podobný problém, může se s ním svěřit kromě rodičů například Lince bezpečí. Loni se Lince svěřilo o problémech se sextingem 128 dětí. Zhruba stovka z nich byly dívky ve věku od 13 do 16 let.