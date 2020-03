Výběr z médií: nedodržování opatření v obchodech, prázdné Airbnb byty a zvýšený zájem o letní tábory

Středeční noviny se věnují především tématům souvisejícím s koronavirem. MF Dnes popisuje současnou situaci v obchodech, kdy lidé nedodržují bezpečnostní nařízení při nákupech, E15 informuje o tom, že Airbnb byty jsou nyní prázdné a jejich nabídnutí k pronájmu pravděpodobně srazí nájmy až o 20 procent. Právo se zabývá letními tábory a možným zvýšeným zájmem o ně v důsledku koronavirové pandemie. Výběr médií pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 25. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazník supermarketu. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

MF Dnes

Na nákupech lidé nedodržují předepsaný odstup, mačkají se na sebe, v prodejnách tráví obdobně času jako před epidemií a rozhodně nenakupují jen nejnutnější potraviny. Píše to Mladá fronta Dnes s tím, že zmapovala situaci v supermarketech v deseti českých městech.

Všude to bylo stejné – na nákupy chodí celé rodiny i s dětmi. V pražském Edenu bylo o víkendu zhruba stejné množství zákazníků jako před pandemií, uvádí MF Dnes. Popisuje i případy, kdy se lidé přehrabují v pečivu rukama.

Právě proto Kaufland zavedl balení chleba i rohlíků. Také Globus balí téměř všechny své vlastní výrobky do folií. Tesco zavádí čáry na podlaze, aby se dodržovaly rozestupy u pokladen . Chystá se k tomu i Lidl. Billa zase interním rádiem apeluje na zákazníky, aby dodržovali hygienická doporučení a vládní nařízení, hlásí Mladá fronta Dnes.

E15

Jedenáct tisíc bytů krátkodobě pronajímaných v Praze přes platformy typu Airbnb nebo Booking.com zeje prázdnotou, konstatuje deník E15. Využívali je hlavně turisté, kteří nyní přes hranice nesmějí. Podle E15 realitní makléři očekávají, že tyto byty přijdou na trh běžných dlouhodobých pronájmů. To zřejmě srazí činže až o dvacet procent, uvádí list.

Na 99 procent rezervací na krátkodobé pronájmy bytů je zrušeno až do konce letošního roku, cituje deník zakladatele firmy Dobrá správa Zdeňka Šimůnka. S odvoláním na zástupce další firmy upozorňuje, že v dubnu a v květnu v Praze přijde na trh nejméně pět tisíc bytů k pronájmu. Povede to k nižším činžím.

Z krátkodobých pronájmů se stal v posledních letech samostatný byznys v rukou profesionálních správcovských firem. Tyto společnosti teď akutně řeší, co si v nové situaci počít, upozorňuje E15. Uvádí příklad jedné takové společnosti, která nyní nabízí apartmány za zlomek jejich běžné ceny jako místo pro trávení karantény nebo jako improvizovanou kancelář.

Právo

O letní tábory by mohl být velký zájem. Tématu si všímá středeční Právo. Pokud v létě nebude možné vycestovat kvůli rozšíření nákazy koronaviru do zahraničí, bude pro děti letní tábor českou alternativou. Je ale taky možné, že se všechny tábory budou kvůli nemoci COVID-19 rušit.

Pokud chtějí rodiče poslat své děti na vhodný letní tábor, měli by už teď začít nějaký hledat. Mohl by o ně totiž být velký zájem, pokud pořád nebudeme moct cestovat mimo Česko. Většina z nich je rozebrána už v únoru, nejpozději v březnu. Kvůli koronavirové nákaze, která se šíří po celém světě je ale taky možné, že se tábory budou úplně rušit.

Z aktuální situace jsou podle Práva v rozpacích i sami pořadatelé letních táborů. V tuto chvíli totiž není možné říct, jestli bude letošní táborová sezona bez omezení. Vše souvisí podle hlavní české hygieničky Jarmily Rážové s vývojem epidemiologické situace v Česku. Někteří rodiče se kvůli tomu obávají o zálohy, které už za tábor pro své dítě zaplatili. Tábory totiž většinou tyto peníze nevrací. Kvůli koronaviru muselo taky mnoho rodičů omezit své výdaje, proto bude možná letos největší zájem o příměstské tábory, které jsou levnější.

Lidové noviny

Dvě letošní nejočekávanější výstavy - Rembrandt a Mikuláš Medek - jsou v ohrožení. Všímají si toho Lidové noviny. Kvůli koronavirové nákaze má totiž problémy i Národní galerie v Praze. Zatím není jasné, kdy anebo jestli vůbec se výstavy uskuteční.

Expozice významného českého malíře 20. století Mikuláše Medka se měla pro návštěvníky otevřít ve Valdštejnské jízdárně, Anežském klášteře a v malé dvoraně Veletržního paláce. Vernisáž z 22. května se ale zatím přesunula na neurčito. To samé se stalo taky výstavě Rembrandta, která měla být k vidění od 17. dubna v paláci Kinských. Podle zjištění Lidových novin se Národní galerie rozhoduje, jestli nezruší zbytek letošních plánovaných výstav úplně.

Galerie má údajně finanční potíže. Ředitelka instituce Anne-Marie Nedoma Lidovým novinám řekla, že galerie rychle vyčerpala možnosti úspor a výnosy se blíží nule, proto předpokládá, že bude mít kvůli všem opatřením, které souvisí s epidemií, ztráty. Instituce proto řeší, co dál. S návštěvníky se teď snaží zůstat v kontaktu alespoň virtuálně. Své sbírky postupně zpřístupňuje online. Lidé se tak do galerie můžou podívat v rámci virtuálních komentovaných prohlídek.