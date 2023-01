Výběr z médií: chyby strojvůdců, doplatky za penicilin a výroba švédských bojových vozidel

V českém tisku se v úterý dočtete, že přibývá chyb strojvedoucích. Upozorňuje na to regionální Deník. Drážní inspekce za loňský rok eviduje 184 nehod, které se staly poté, co strojvedoucí projel na červenou. Desítky českých firem se zapojí do výroby švédských bojových vozidel pěchoty pro českou armádu, píše deník E15. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přibývá chyb strojvedoucích (ilustrační foto) | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Deník

Přibývá chyb strojvůdců, upozorňuje regionální Deník. Drážní inspekce za loňský rok eviduje 184 nehod, které se staly poté, co strojvedoucí projel na červenou. To je o jedenáct případů víc než v roce 2021. Strojvedoucí kritiku odmítají. Hájí se například tím, že strojvedoucí musejí dělat i práci, kterou dřív dělal další personál. Nebo taky tím, že některé úseky železnice jsou nepřehledné.

Mf Dnes

Do Česka dorazily mimořádné dodávky penicilinu ze Slovenska. Do konce ledna si ho ale pacienti musejí hradit kompletně sami. Upozorňuje na to Mf Dnes. Jedno balení stojí přes 100 korun. Penicilin ze Slovenska totiž v Česku není registrovaný, a proto za něj musejí pacienti platit. Vláda už ale nařídila, že se bude slovenský penicilin hradit ze zdravotního pojištění, to ale začne platit až od 1. února.

E15

Desítky českých firem se zapojí do výroby švédských bojových vozidel pěchoty pro českou armádu, píše deník E15. Na výrobě víc než dvou set bojových vozidel se tuzemské firmy budou podílet ze 40 procent a zakázky by jim měly vynést 21 miliard korun. Měly by taky získat oprávnění na jejich kompletní servis.

Hospodářské noviny

Drobná změna legislativy by domácnosti mohla přiblížit k využívání takzvaných spotových tarifů energií. Téma Hospodářských novin. Spotové tarify reagují na aktuální ceny na burze a v určitých případech můžou být pro zákazníky výhodnější. Po dobu státního stropu na cenu energií je ale prodej takových tarifu zakázaný.

Právo

Provozovatelé parních lokomotiv na turistických trasách shánějí peníze na provoz. Píše to úterní vydání deníku Právo. Provoz historických parních lokomotiv se výrazně prodraží, zejména kvůli vysoké ceně uhlí. To je podle deníku třikrát dražší než v minulých letech. Provozovatele proto požádali například města o poskytnutí dotace.