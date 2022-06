Výběr z médií: těžké tanky pro mosty v Česku, za volant v sedmnácti pod dohledem a přeplatky za léky

V českém tisku se v úterý dočtete, že místní silnice a mosty neunesou tanky, které má Česko dostat od Německa, píše deník E15. Lidé by mohli začít řídit už v 17 letech, ale pod dohledem zkušeného mentora, informuje Mf Dnes. A pojišťovny lidem za přeplatky za léky vrací podle Deníku rekordní částky. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý tank Leopard 2A4 | Zdroj: Profimedia

E15

Místní silnice a mosty neunesou tanky, které má Česko dostat od Německa. Upozorňuje na to deník E15. Armáda tak vedle náhradních dílů a servisního vybavení bude muset investovat i do dopravní infrastruktury. Bez robustnějších mostů, větších tunelů a rozvinutější dálniční sítě by totiž nešlo v případě ozbrojeného konfliktu bleskově přesouvat těžkou techniku.

Expert o darovaných tancích: Němci to nedělají jako charitu. Může to být ale výhodné pro obě strany Číst článek

Mf Dnes

Za volant už v sedmnácti letech pod dohledem zkušeného mentora - takovou změnu by mohla přinést velká novela silničního zákona, na které teď pracuje ministerstvo dopravy. Píše o tom Mf Dnes. Resort si od změny slibuje, že by na českých silnicích mohlo být bezpečněji. Než by totiž mladý řidič vyrazil sám na cesty, měl by naježděno víc kilometrů, než by stihl v autoškole. Řízení by si také vyzkoušel v různých fázích roku a nemuselo by ho tak zaskočit ostré slunce nebo náledí.

Deník

Pojišťovny lidem za přeplatky za léky vrací rekordní částky. Mnoho z nich přesto v lékárnách nechává velkou část svých příjmů. Téma pro Deník. Více než čtvrtina českých domácností utratí v lékárnách přes desetinu svého měsíčního rozpočtu, někdo dokonce až třetinu.

Lidové noviny

Vojenské lesy letos chtějí obnovit 1700 hektarů ploch poškozených kůrovcem a vysázet přes osm milionů stromů. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl nový ředitel státního podniku Roman Vohradský. Ten chce také do lesů vrátit ovocné stromy a turistiku v bývalých vojenských újezdech v Brdech a Ralsku regulovat po vzoru zahraničních národních parků.