Výběr z médií: zdražování potravin, teploměry pro ministerstvo zdravotnictví a vytisknuté orgány

Ministerstvo zdravotnictví chtělo koupit teploměry od specializované firmy Medicton Group. Na poslední chvíli ale objednávky odstoupilo a sehnalo je od společnosti obchodující s reklamními předměty, píše Deník N. Meziročně se zvyšují ceny ovoce, zeleniny, vepřového masa i rýže. Tématu se věnuje deník E15. Týdeník Ekonom upozorňuje, že vědci se snaží tisknout orgány na 3D tiskárny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:35 30. dubna 2020

E15

Zdražování odstartovalo ovoce a zelenina, píše deník E15. Rozebírá, že meziročně se zvedly i ceny vepřového masa, rýže nebo trvanlivých potravin. A to i kvůli tomu, že pandemie koronaviru narušila mezinárodní obchod.

Broskve nebo jahody se Česka dovážejí ze Španělska, jablka, hrušky nebo i meruňky z Itálie. Právě to jsou země, které v Evropě koronavirus postihl nejvíce. Ty se podle Dany Bratánkové - mluvčí Billy - teď soustředí hlavně na zásobení vlastního trhu a krátí dodávky do zahraničí. I proto je ovoce dražší.

Deník N

Ministerstvo zdravotnictví nejprve požádalo specializovanou firmu o dodávku teploměrů. Tu jí pak ale zrušilo a zadalo ji společnosti obchodující s reklamními předměty. Všímá si toho Deník N. Ministerstvo se hájí složitým vyjednáním a administrativou, firma Medicton Group tvrdí, že na jeho podmínky přistoupila.

Společnost je spíše zavedenou servisní firmou, ale po žádosti ministerstva nechala tři tisíce bezkontaktních teploměrů vyrobit u svého dodavatele v Číně. Podle Medicton Group byla součástí ceny i certifikovaná kontrola dodávky. Tu ale ministerstvo zrušilo na poslední chvíli, když už byly všechny přístroje vyrobené. Firma se je teď snaží prodávat, aby ji kontrakt nakonec neohrozil. Spolumajitel společnosti Vratislav Fabián Deníku N řekl, že se s ministerstvem dohodli na ceně 1275 korun za kus.

Mf Dnes

Lidé platí více platebními kartami, ale obchodníci pak nemají hotovost pro dodavatele. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Potíže nemají ani tak velké řetězce, které samy vyzývají zákazníky k bezkontaktním platbám, jako menší podnikatelé. Ti pak vybírají peníze z bankomatů.

Zatímco supermarkety platí dodavatelům bezhotovostně fakturami, menší obchodníci s takovým návrhem mnohdy neuspějí. Mf Dnes to řekl majitel jednoho z pražských lahůdkářství Lubomír Markes. Jiné firmy po něm chtějí hotovost, i když spolupracují několik let a on sám by jim raději platil bezhotovostně. Že má v pokladně méně hotovosti potvrdila i Adéla Pixová z obchodu v Českých Budějovicích. Hodí se jí, že je v centru krajského města dost bankomatů, kde může peníze pro dodavatele vybrat.

Lidové noviny

Epidemie koronaviru mění v Česku slovník. Podle Lidových novin za poslední tři měsíce už přibylo více než čtyři sta nových výrazů. Mezi nimi je například - koronaut, rouškomil nebo žižnivé okénko. Podle autora webového slovníku neologismů Čeština 2.0 Martina Kavky je v nových slovech hlavně nadsázka a humor.

Třeba „rouškomil” je člověk, který nosí roušku i při činnostech, kdy to není povinné. V souvislosti s koronavirem vzniklo také slovo „prymulex” - to označuje soubor vládních opatření kvůli koronaviru. Vzniklo podle jména epidemiologa Romana Prymuly, popisují Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Praha má plán pro hotely, zoo či divadla. Podpoří je vouchery. To je titulek ze čtvrtečních Hospodářských novin. Za to, že by se turista ubytoval aspoň na jednu noc v hotelu, by dostal poukaz, který by pak využil například k zakoupení vstupenky. Vouchery chce hradit samo hlavní město.

Vedení Prahy počítá s tím, že poukazy letos budou využívat hlavně Češi, které chce do hlavního města nalákat, aby podpořilo místní podnikatele. Ti totiž strádají bez chybějících cestovatelů ze zahraničí. A podle studie magistrátu už malé a střední podniky v metropoli přišly o 200 miliard korun.

Ekonom

3D tisk vstupuje do nové éry. Vědci se snaží o vytisknutí funkčních orgánů. To je titulek týdeníku Ekonom. Možnost získávat orgány pro transplantace prostřednictvím 3D tisku už je laboratorně dokázána.

Aby se technologie mohla uvést do praxe musí ale vědci ještě vyřešit například proces růstu tkání a vytvořit v nich síť cév.

Hlavní výhodou takzvaného biotisku oproti současným metodám transplantace je v tom, že pacient už nebude muset čekat na to, až bude k dispozici orgán od vhodného dárce. Jen ve Spojených státech na náhradní orgán čeká přes 100 tisíc lidí. Ročně se ale podaří získat orgány jen pro desítky příjemců. 3D tiskem ho ale půjde vytvořit kdykoliv a přímo na míru.

Právo

Rozhodnutí o arbitráži proti České republice kvůli obchodům s mákem se odkládá. Důvodem je epidemie nového typu koronaviru. Všímá si toho deník Právo. Proces v nizozemském Haagu, ve kterém jde o skoro dvě a půl miliardy korun, měl přitom skončit ve čtvrtek. Jestli stát nakonec bude muset peníze zaplatit, nebo ne, se nakonec kvůli nákaze bude řešit až v září.