Výběr z médií: vyhýbání se testům na koronavirus, návštěvy v domovech seniorů i armádní zakázka

Ve středečních novinách se dočtete, že lidé se vyhýbají testům na koronavirus. Třeba jen v jednom říjnovém týdnu jich nepřišlo na test skoro 20 tisíc těch, které na vyšetření poslali praktičtí lékaři a hygienici, píše Mf Dnes. Některé domovy seniorů si podle Práva stěžují, že nezvládnout zajistit testování návštěvníků na koronavirus. Zařízení prý nemají dostatek personálu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 2. prosince 2020

Mf Dnes

Lidé se vyhýbají testům na koronavirus, upozorňuje Mf Dnes. Třeba jen v jednom říjnovém týdnu nepřišlo na test skoro 20 tisíc těch, které na vyšetření poslali praktičtí lékaři a hygienici. Hlavní důvod? Lidé se bojí, že kvůli případné izolaci nebudou moct do práce a přijdou o příjmy.

E15

Česká zbrojařská skupina STV Group dodá státu raketové střely s protitankovými minami a těžkou munici dohromady za miliardu korun. Vyrábět se budou v Poličských strojírnách. Ministerstvo obrany zveřejnilo zakázky v registru smluv a všímá si jich deník E15. STV Group už na jaře získala armádní tendr na neprůstřelné vesty za 1,7 miliardy korun.

Hospodářské noviny

Pokud by se zvedla úroveň nejslabších žáků, vyplatilo by se to nejen jim, ale i státu. Ten by mohl v dlouhodobém horizontu na přírůstku HDP ročně získat 18 miliard. Popisují to ekonomové z institutu CERGE ve studii, kterou přináší Hospodářské noviny.

Právo

Některé domovy seniorů si stěžují, že nezvládnout zajistit testování návštěvníků na koronavirus. Upozorňuje deník Právo. Zařízení prý nemají na vyšetřování návštěvníků dostatek personálu. A chybí jim i antigenní testy. Návštěvy za lidmi do domovů pro seniory můžou zase začít chodit od soboty. Musí se ale nechat na místě bezplatně otestovat na covid nebo přinést potvrzení o negativním testu, případně o tom, že nemoc v posledních třech měsících sami prodělali.