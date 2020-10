Výběr z médií: proplácení práce z domova, testy z dechu i vymáhání exekucí v nouzovém stavu

Firmy zatím příliš nemyslí na proplácení nákladů práce z domova. Téma pátečního deníku E15. Nákazu koronavirem by mohlo jít brzo zjistit i z dechu, píšou Hospodářské noviny. Podnikatelé pokračují v EET, i když nemusí. Takový je zase titulek Mf Dnes. Podle Deníku N exekutoři i v nouzovém stavu dál zabavují věci přímo v domech a bytech dlužníků. Více dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:06 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úprava home office v zákoníku práce je podle deníku hodně skoupá, ale povinnost zaměstnavatele platit náklady z něj vyplývá (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Firmy zatím příliš nemyslí na proplácení nákladů práce z domova. Dočtete se to v deníku E15. Podle zákoníku práce by to ale dělat měly. Právníci se shodují, že nejlepší pro firmu i zaměstnance je uzavřít dohodu, kde jsou podmínky home office jasně specifikované.

Úprava home office v zákoníku práce je podle deníku hodně skoupá, ale povinnost zaměstnavatele platit náklady z něj vyplývá. Potvrzuje to i ministerstvo práce a sociálních věcí. V praxi jde například o to, když zaměstnanec používá vlastní vybavení, jako je notebook nebo mobilní telefon. Přispívat by ale měla firma i na zvýšenou spotřebu energií, hlavně elektřiny a vody.

Z malých dluhů likvidační částky. Mnohočetné exekuce se pořád vymáhají, zjistili novináři Českého rozhlasu Číst článek

Deník N

Exekutoři i v nouzovém stavu dál zabavují věci přímo v domech a bytech dlužníků. Podle SOS linky, která dlužníkům pomáhá, dokonce ještě víc než dřív. Upozorňuje na to Deník N, podle kterého to může souviset s chystaným dočasným zákazem návštěv dlužníků. Platit by mohl začít do deseti dnů a trvat by měl až do konce ledna.

Mf Dnes

Podnikatelé pokračují v EET, i když nemusí. Takový je titulek Mf Dnes. Podle Generálního finančního ředitelství počet podnikatelů, kteří tržby evidují, klesl od začátku roku jen o 30 procent. Podnikatelé si podle deníku totiž na EET často zvykli a evidenční pokladny používají i kvůli dalším funkcím. Elektronická evidence tržeb se má spustit zase za dva roky.

Hospodářské noviny

Nákazu koronavirem by mohlo jít brzo zjistit i z dechu. O nových testech, které vyvinula dceřiná společnost Univerzity Karlovy GeneSpector, píšou Hospodářské noviny. Podle nich metodu klinicky testují ve dvou českých nemocnicích. Pokud se prokáže, že jsou testy stejně spolehlivé jako PCR metoda, mohly by se podle deníku na trhu objevit ještě do Vánoc.

Lidové noviny

Zájezdy first minute do Řecka na příští léto se prodávají o 70 procent víc než vloni. Ukazují to čísla cestovní agentury Invia, o kterých píšou Lidové noviny. Za zájmem stojí mimo jiné velký počet voucherů, které cestovky musely klientům vystavit v době vládních opatření na jaře.

Lidi je teď chtějí uplatnit, protože velká část platí jen do konce příštího září. Zatím ale není jisté, za jakých podmínek budou moct zákazníci vouchery skutečně využít.