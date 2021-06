Výběr z médií: vězni pomáhají, počasí přeje klíšťatům a chladné jaro zas může pomoct proti kůrovci

V sobotním tisku se dočtete, že město Most zrušilo kvůli ceně zakázku na výstavbu kontejnerového bydlení pro lidi ze sociálně vyloučené lokality Chánov. Píše o tom Mf Dnes. Deník Právo zase varuje před zvýšeným výskytem klíšťat v přírodě. Ta se množí kvůli teplému počasí a často přenášejí nebezpečné nemoci. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktuální počasí přeje klíšťatům. Lidé by si proto měli dávat pozor po procházce přírodou nebo i doma na zahradě nebo v parku, píše deník Právo. | Foto: Fotobanka Pixabay

Vězni ve Všehrdech na Chomutovsku se zapojili do dobročinného projektu a vyrábí hračky pro odložené děti. Píše o tom sobotní regionální Deník. Dětem, kterých se rodina po narození vzdala, Nadační fond La Vida Loca připravuje kufříky s několika drobnostmi jako je album, kam sestřičky nebo vychovatelky z dětských domovů zaznamenávají vzpomínky na dětství. Vězni do kufříků přidávají dřevěnou hračku vlastní výroby.

Město Most plánovalo přestěhovat část obyvatel sociálně vyloučené lokality Chánov do kontejnerového bydlení. Vedení města ale zakázku kvůli ceně, která měla dosáhnout 43 milionů korun za osmnáct bytů, zrušilo. Sobotní Mf Dnes popisuje, že místní se do bydlení v buňkách stejně stěhovat nechtěli.

Záměr obce stěhovat místní do kontejnerů kritizovala i Agentura pro sociální začleňování, s městem dokonce rozvázala spolupráci, vysvětluje Mf Dnes. Neziskové organizace přitom mohly čerpat dotace ve výši až 133 milionů korun. Ty se měly použít například na opravu bytů nebo na projekt prevence školního neúspěchu sociálně znevýhodněných dětí.

Letošní chladné a deštivé jaro může pomoct při řešení kůrovcové kalamity. Kvůli nízkým teplotám se totiž brouk začal rozmnožovat později a napadeného dřeva by tak mohlo oproti předchozím rokům ubývat, vysvětlují sobotní Lidové noviny.

Jak moc se nakonec kůrovec v tomto roce rozmnoží, bude záviset na počasí v létě. Extrémně teplé léto by mohlo množení lýkožrouta urychlit. Teploty ale zatím v červnu očekáváme normální a v srpnu o něco teplejší. Lidové noviny píšou, že pokud budou lesníci stromy aktivně chránit a počasí jim to usnadní, mohlo by se podařit kůrovcovou kalamitu podařit potlačit do dvou až tří let.

Aktuální počasí přeje klíšťatům. Lidé by si proto měli dávat pozor po procházce přírodou nebo i doma na zahradě nebo v parku. Ideální podmínky pro klíšťata jsou vlhko a teploty kolem 25 stupňů. Při rozmnožení klíšťat narůstá i počet nemocí, které přenášejí - tedy klíšťové encefalitidy, zánětu mozku a lymské boreliózy. Téma zpracoval deník Právo.

Odborník na klíšťata Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl řekl pro deník Právo, že výskyt klíšťat ovlivní počastí v létě. Pokud by na deset až čtrnáct dní přišla vedra s teplotami kolem 35 stupňů, většina klíšťat by nepřežila a ubylo by i nemocí s nimi spojených.

Česko patří mezi země s vysokým výskytem klíšťat přenášejících vážné nemoci. Statistiky Státního zdravotního ústavu ukazují, že v roce 2019 se například klíšťovou encefalitidou nakazilo 774 lidí, loni pak 854 - nejvíc za devět let.