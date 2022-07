Výběr z médií: Nedostatek parkovacích míst, zdražování vysokorychlostních tratí a ‚ukradená řeka‘

V úterním tisku se dočtete, že v Česku je čím dál více aut. Nárůst se projevuje nedostatkem parkovacích míst, což musí řešit města a obce. Způsoby přibližuje Mf Dnes. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) připustil další zdražování projektu vysokorychlostních tratí. Téma rozebírá deník E15. Do Úvalna na Bruntálsku se vrátila ukradená řeka, píše Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:29 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkování v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Česká města mají nedostatek parkovacích míst, upozorňuje na to Mf Dnes. Počet aut v Česku totiž rychle přibývá. Některé obce tak začínají místa pro auta zpoplatňovat, jiné zas staví parkovací domy.

Zatímco ještě v roce 2000 bylo v Česku na tisíc obyvatel 335 automobilů, aktuálně je to podle Centra dopravního výzkumu téměř dvojnásobek. A právě proto plánují města do budoucna zpoplatnit parkovací místa. To by mělo přimět lidi, aby využívali jiné dopravní prostředky - jako třeba veřejnou dopravu, nebo aby lidé více jezdili třeba na kole.

Rozšíření parkování na chodník v pražské Nerudově ulici nepomohlo. Parkují tu turisté, stěžují si rezidenti Číst článek

Problém s parkováním má třeba Brandýs nad Labem. Tam totiž často nechávají auta lidé, kteří pracují v okrajových částech Prahy. Brandýs tak začal postupně zavádět parkovací zóny, aby měl stání především pro místní obyvatele.

Problém má ale i Praha - ta pokračuje ve stavbě parkovišť v okrajových částech města. Mf Dnes to řekl primátor hlavního města Zdeněk Hřib z Pirátů. Podle něj plánuje Praha příští rok otevřít například záchytné parkoviště v Nových Butovicích nebo parkovací dům na sídlišti Dědina. Podobná parkoviště začínají stavět i jiná města, například Zlín nebo Plzeň.

E15

Projekt vysokorychlostních tratí dál zdražuje. V rozhovoru pro deník E15 to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj budou koridory stát bilion korun. Ještě koncem roku 2016 přitom odhadovalo ministerstvo náklady na 360 miliard.

Důvodem zdražování jsou mimo jiné zvyšující se náklady ve stavebnictví nebo požadavky samospráv na vedení tratí v krajině. Kupka se tak obává o dostatek peněz ze státního rozpočtu i z evropských zdrojů. Finance chce zajistit například díky chystanému zákonu o vysokorychlostních tratích. Další peníze by měla přinést třeba spolupráce se soukromými firmami.

Novým ředitelem Českých drah se stal Michal Krapinec. Dosud vedl jejich dceřinku ČD-Telematika Číst článek

Poprvé by měl stát tzv. kopnout do země v roce 2025, to začne vznikat trať spojující Ostravu a Přerov. Vlaky by pak na ni měly vyrazit o tři roky později. Kompletně hotové by mohly být tratě v roce 2040. Podle ministra Kupky by měly Česku pomoci především ekonomicky, lidem konkrétně by pak mohly zajistit víc pracovních příležitostí.

Právo

Do Úvalna na Bruntálsku se vrátila ukradená řeka, píše úterní Právo. Ještě minulý týden bylo koryto řeky Opavy vyschlé - a proto, že mizela v náhonu s turbínami na výrobu elektřiny v Polsku. Od včerejška už ale znovu voda protéká.

Na vyschlé koryto upozornili mimo jiné místní rybáři. Hydrologové zjistili, že místem protékalo místo běžných 50 litrů za sekundu jen 16. Podle starosty Úvalna Radka Šimka nebyla ve velkém úseku řeky Opavy skoro vůbec žádná voda.

Povodí Ondry se ale dokázalo domluvit s Polskou stranou. Ta Česku slíbila, že se problém s vyschlým korytem už nebude nikdy opakovat. Celou situaci na řece Opavě sleduje taky Moravskoslezský kraj i ministerstvo životního prostředí.